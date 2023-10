Modena, rimonta epica a Verona. Rinaldi come Hulk, ribalta la partita

di Alessandro Trebbi

VERONA

Se i tifosi di Modena si aspettavano un campionato di partite tranquille, possono mettersi il cuore in pace. Non sarà così. Non lo è stato all’esordio con Milano, lo è stato ancora meno ieri, quando Bruno e compagni sono andati sotto 2-0, poi 2-1 e 19-15 prima di mettere in scena una rimonta epica, fatta di cazzotti assestati al punto e al momento giusto e con un nome a spiccare sopra gli altri, quello di Tommaso Rinaldi, subentrato dalla panchina e decisivo in ogni singolo momento dei tre set vinti, quando ormai le speranze sembravano ridotte al lumicino.

È una Modena non bella, imprecisa nel gioco e nel palleggio di un Bruno non al meglio fisicamente, ma con una dote rara e preziosa, quella della consapevolezza. I gialloblù sanno che possono trovare le risorse per rientrare in partite maledette, lo hanno nel dna, e al Pala Agsm Aim lo hanno dimostrato di fronte a uno Stotychev attonito, che a fine gara ha catechizzato in cerchio i suoi giocatori per una rimonta poco digeribile. Su tutto, due momenti cruciali: il parziale di 6-0 dal 19-15 al 19-21 nel quarto set, guidato da Juantorena (stoico ieri sera) e da un redivivo Bruno; e poi il parziale di 4-0 dal 10-10 al 10-14 del tie-break, col mogio Sapozhkov finalmente dominante. A collante di tutto, appunto, Tommaso Rinaldi, leader e simbolo di una squadra che ruggisce anche e soprattutto quando è ferita.

Pronti via e Petrella sceglie Brehme al posto di Sanguinetti e Davyskiba per Rinaldi, due scelte che alla lunga non pagheranno, mentre Stoytchev conferma Dzavoronok accanto a Mozic con Esmaelinezhad per Keita infortunato. Verona è sempre avanti, mentre la Valsa Group è vittima dei propri errori, anche quando Boninfante difende la palla del possibile pareggio sul 24-23, Bruno sbaglia l’alzata per Davyskiba e il set si chiude 25-23. Nel secondo Petrella cambia tanto ma Verona chiude in scioltezza 25-17. La svolta arriva nel terzo, con Rinaldi e Sanguinetti titolari. Modena vola 0-6 con Rinaldi e i muri di Sapozhkov. Sul 4-10 l’ace è il settimo punto di Rinaldi nel parziale, il finale è 20-25. La Rana torna a pieni giri nel quarto e va 8-3. Modena rimonta, ma due errori diretti in attacco (Stankovic e Juantorena) e la rigiocata di Dzavoronok dicono 19-15. Finita? No, accade l’impensabile. Il contro parziale di Modena è di 6-0, con due muri su Esmaelinezhad, gli attacchi di Juantorena e l’ace di Bruno: 19-21 che diventa 20-23 con una fiammata di Stankovic prima che chiuda Sanguinetti 23-25. Inizio equilibrato nel quinto, poi Modena scappa da 5-8 (ace di Bruno). Definitivo? No. Esmaelinezhad pareggia a 10, poi Sapozhkov ruggisce: 10-14 con ace, attacchi, le difese di Federici e Gollini, il muro di Rinaldi. È Sanguinetti a chiudere la battaglia.