Modena sfida Padova in una gara secca di Coppa Italia: la posta in gioco è alta

Una gara secca, come Modena non ne affronta da tempo, in realtà una sola, la gara dei quarti di Coppa Italia con Perugia, allargando il discorso anche gara 3 dei quarti di finale scudetto. Dall’altra parte una formazione che di gare secche in stagione non ne ha giocate. Una situazione quasi inedita per entrambe, quindi, per un match molto importante soprattutto per Modena, che alla qualificazione europea ci tiene e vuole dimostrare prima di tutto a se stessa che la stagione è stata un percorso, di crescita e anche di risultati. "Al netto di qualche acciacco che in questa parte della stagione può essere normale avere la squadra sta benino – il commento pre partita di Alberto Giuliani (foto) –. I ragazzi sono molto motivati a fare bene". Ovviamente la posta in palio é alta, per ciò che rimane della stagione, ma la Valsa Group di quest’ultimo mese é nettamente la migliore della stagione in quanto a gioco e consapevolezza. Che sfida si aspetta allora il coach? "Una partita secca, molto simile a quelle dei playoff, dove conta soltanto il risultato, soltanto la vittoria. Dovremo cercare di mettere a frutto proprio quell’esperienza, quella delle partite contro Perugia, e magari non ripetere gli stessi errori". Il tecnico marchigiano si concentra poi sugli avversari, su una Padova sempre in grado di sorprendere, anche quest’anno. "La Sonepar la conosciamo tutti – chiosa Giuliani– é una squadra che gioca molto bene a pallavolo, una squadra che ha già saputo batterci in regular season: bisognerà giocare un’ottima pallavolo per riuscire a fare risultato". Infine l’attenzione si sposta sul terreno di gioco e sul fatto che la Valsa sia stata in grado di garantirsi gare casalinghe. Giuliani: "Sarà molto importante avere una spinta decisiva dal PalaPanini, abbiamo lavorato duramente per garantirci questo".

Alessandro Trebbi