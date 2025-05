Modena si prepara per la sfida decisiva in Challenge Cup: le pagelle dei protagonisti

DE CECCO 6: La prestazione del capitano rispecchia quella della squadra, scostante, precisa e brillante solo a tratti, tanto che il pubblico di Modena a un certo punto mormora nei suoi confronti. L’argentino non si scompone e mena le danze senza troppi fronzoli nel tie-break.

BUCHEGGER 7: Ok, nel terzo set arrivano alcuni errori gravi. Ok, non sempre è micidiale quando dovrebbe. Se Modena però sabato prossimo potrà giocarsi la sua occasione per la Challenge Cup lo deve forse anche e soprattutto al suo opposto e a quella serie in battuta che ha aperto in due il quarto set e soprattutto scosso i tifosi, trascinati dall’austriaco laddove nessuno pensava che sarebbe stato lui a portare in alto il vessillo gialloblù.

GUTIERREZ 6: L’inizio é disastroso, nulla a che vedere con le prestazioni brillanti di questo ultimo scorcio di stagione. Per tenere in piedi il match però c’è di nuovo bisogno di lui e da quando Giuliani lo ributta nella mischia é un altro Gutierrez, decisivo nel tie-break.

DAVYSKIBA 7,5 (foto): Di gran lunga il più costante, l’uscita sempre sicura per De Cecco. Una capacità di rimanere sempre nel match che tiene a galla la Valsa Group nei momenti più difficili, la tiene in piedi con l’attacco e con la battuta, con la presenza. Il leader, quello che sarà chiamato a fare anche il prossimo anno.

ANZANI 5,5: Tolto l’ace battendo salto spin il testo del match é tutto difficile per il centrale classe 1992, anche lui rimbrottato dai tifosi del PalaPanini. Resiste in campo, ma non incide come altre volte aveva fatto soprattutto a muro.

MATI 7: Un paio di errori in attacco e una battuta deficitaria ne macchiano una prestazione per il resto quasi perfetta, soprattutto nella solidità a muro. In attacco, niente da dire, é ormai una garanzia esattamente come Sanguinetti.

FEDERICI 6,5: Regge bene per tutta la partita, le sbavature sono compensate da alcune belle difese.

MASSARI 6: Quando entra fa il suo, più in attacco che in ricezione. A un certo punto però, c’è bisogno di rimettere Gutierrez.

IKHBAYRI e URIARTE sv: Molto meno incisivi rispetto ad altre volte.

ALL. GIULIANI 7: Missione compiuta, Modena potrà giocarsi l’Europa fino alla fine. Ora c’è da fare l’ultimo passo, quello più difficile in una partita che senza dubbio sarà ricca di tensione, ma anche il più stimolante, quello per cui ogni giocatore o allenatore fa il suo mestiere.

Alessandro Trebbi