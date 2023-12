Modena-Trento, che sfida. Fra imbattibilità e tie-break

Fabio Soli contro Francesco Petrella, l’unica squadra imbattuta del torneo contro la regina dei tie-break (Modena ne ha vinti tre su tre), una sfida che ha fatto la storia delle ultime due decadi del massimo campionato di volley italiano. Modena-Trento ha sempre un fascino unico, lungo l’autostrada del Brennero, anche se oggi le ambizioni di una squadra che sta cercando un proprio percorso di crescita e di ricostruzione e quelle dei campioni d’Italia in carica sono molto diverse. I gialloblù di casa tenteranno il colpaccio con una grande che ancora non è riuscito in stagione, i gialloblù dell’Adige vogliono continuare la loro striscia per arrivare in testa al giro di boa del 26 dicembre.

A presentare la sfida in casa di un’Itas molto carica dopo le vittorie di Tours in Champions League e di Civitanova in campionato, è Gabriele Laurenzano, libero giovane e ormai navigato della formazione trentina: "Il gruppo di questa stagione è molto unito, come era già successo in quella precedente, abbiamo cambiato qualche pedina ma tutti coloro che sono arrivati si sono inseriti bene. La voglia di giocare insieme è riuscita a compensare la stanchezza che buona parte della rosa poteva accusare dopo le fatiche estive di molti di noi con le varie nazionali; fortunatamente durante questa settimana possiamo lavorare, non avendo altri impegni sino al match di domenica a Modena. Disputare la Champions League, così come in passato il Mondiale per Club, aiuta sicuramente ad alzare il nostro livello di gioco e a fare esperienza, quindi comunque ben vengano quindi questi impegni ravvicinati anche in campo internazionale se ci fanno crescere. L’unica sconfitta stagionale contro Perugia, in semifinale di Supercoppa a Biella, è figlia sicuramente delle capacità dell’avversario nel fondamentale di battuta; ricordo bene che in ricezione abbiamo sofferto parecchio. La classifica attuale? Conta relativamente e lo dico perché so che domenica a Modena troveremo un avversario tostissimo da affrontare, nonostante le differenze in termini di punti".

Con lui anche Riccardo Sbertoli, regista campione del mondo: "Non sono scamarantico, quindi non lo dico tanto per esorcizzare l’appuntamento, ma giocare al PalaPanini di Modena credo sia sempre una delle partite più difficili dell’intera stagione per il contorno, la storia e l’avversario che vai a sfidare. Domenica quindi dovremo essere pronti ad una battaglia durissima. Non abbiamo ancora studiato a fondo le caratteristiche della Valsa Group ma sappiamo che di fronte al pubblico amico questa squadra avrà qualcosa in più del solito, come sempre successo nella lunga esperienza di Bruno e compagni".