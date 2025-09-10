Modena Volley, 1.900 abbonamenti. Davyskiba e Tizi-Oualou in gruppo

Mentre Modena Volley annuncia il raggiungimento di quota 1.900 tessere nella campagna abbonamenti 2025/2026, che intanto prosegue e le cui prime tessere saranno consegnate a partire da lunedì prossimo, la squadra continua ad allenarsi con due pedine (fondamentali) in più.

Si sono infatti ricongiunti con il gruppo sia Vlad Davyskiba che Amir Tizi-Oualou. E se il bielorusso ormai è un abituée del PalaPanini, e ha iniziato la sua terza stagione coi colori gialloblù addosso (chissà se sarà la prima con la fascia di capitano), la curiosità maggiore è quella di vedere il giovane regista francese in azione. Lunedì l’alzatore transalpino ha preso confidenza con le misure e le luci del palazzetto coi primi esercizi analitici sul palleggio, quelli che normalmente si fanno col canestro: man mano prenderà in mano le redini dell’intesa con la squadra.

A breve si unirà al gruppo anche Pardo Mati, mentre si dovrà aspettare un po’ di più per coloro che sono convocati in Nazionale. A partire da Ahmed Ikhbayri, in questi giorni vera e propria star dei media libici per festeggiare la straordinaria partecipazione della selezione della Libia ai mondiali che dopodomani prenderanno il via nelle Filippine: interviste, ospitate in tv, puntate di podcast, il secondo opposto gialloblù è l’atleta di punta della squadra africana.

Con lui in Asia anche Arthur Bento, col Brasile, e poi i tre italiani, ovvero Anzani, Porro e Sanguinetti, che sono già nelle Filippine in attesa delle convocazioni finali di De Giorgi. L’unico a rischio sembra essere Sanguinetti, anche se il centrale bolognese ha risposto più che presente nelle ultime amichevoli nelle quali è stato mandato in campo. Infine anche Matias Giraudo è tra i convocati della selezione argentina che deciderà gli ultimi due esclusi nelle prossime ore proprio come l’Italia. Argentina nelle cui file è tornato capitan Luciano De Cecco proprio per giocarsi i mondiali, che potrebbero verosimilmente essere i suoi ultimi.

Intanto questo sabato sarà l’occasione per vedere la nuova squadra all’opera per la prima volta: nel pomeriggio, al PalaPanini, si svolgerà il primo allenamento congiunto con il Gabbiano Mantova, formazione di serie A3. Seguiranno due amichevoli con la Gas Sales Bluenergy Piacenza tra 17 e 20 settembre, una in trasferta e una in casa.