Modena Volley, 1.900 abbonamenti. Davyskiba e Tizi-Oualou in gruppo
La squadra (ri)prende forma, in attesa dei nazionali. Ikhbayri star in Libia per la qualificazione ai mondiali
Mentre Modena Volley annuncia il raggiungimento di quota 1.900 tessere nella campagna abbonamenti 2025/2026, che intanto prosegue e le cui prime tessere saranno consegnate a partire da lunedì prossimo, la squadra continua ad allenarsi con due pedine (fondamentali) in più.
Si sono infatti ricongiunti con il gruppo sia Vlad Davyskiba che Amir Tizi-Oualou. E se il bielorusso ormai è un abituée del PalaPanini, e ha iniziato la sua terza stagione coi colori gialloblù addosso (chissà se sarà la prima con la fascia di capitano), la curiosità maggiore è quella di vedere il giovane regista francese in azione. Lunedì l’alzatore transalpino ha preso confidenza con le misure e le luci del palazzetto coi primi esercizi analitici sul palleggio, quelli che normalmente si fanno col canestro: man mano prenderà in mano le redini dell’intesa con la squadra.
A breve si unirà al gruppo anche Pardo Mati, mentre si dovrà aspettare un po’ di più per coloro che sono convocati in Nazionale. A partire da Ahmed Ikhbayri, in questi giorni vera e propria star dei media libici per festeggiare la straordinaria partecipazione della selezione della Libia ai mondiali che dopodomani prenderanno il via nelle Filippine: interviste, ospitate in tv, puntate di podcast, il secondo opposto gialloblù è l’atleta di punta della squadra africana.
Con lui in Asia anche Arthur Bento, col Brasile, e poi i tre italiani, ovvero Anzani, Porro e Sanguinetti, che sono già nelle Filippine in attesa delle convocazioni finali di De Giorgi. L’unico a rischio sembra essere Sanguinetti, anche se il centrale bolognese ha risposto più che presente nelle ultime amichevoli nelle quali è stato mandato in campo. Infine anche Matias Giraudo è tra i convocati della selezione argentina che deciderà gli ultimi due esclusi nelle prossime ore proprio come l’Italia. Argentina nelle cui file è tornato capitan Luciano De Cecco proprio per giocarsi i mondiali, che potrebbero verosimilmente essere i suoi ultimi.
Intanto questo sabato sarà l’occasione per vedere la nuova squadra all’opera per la prima volta: nel pomeriggio, al PalaPanini, si svolgerà il primo allenamento congiunto con il Gabbiano Mantova, formazione di serie A3. Seguiranno due amichevoli con la Gas Sales Bluenergy Piacenza tra 17 e 20 settembre, una in trasferta e una in casa.
