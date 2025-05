Modena Volley: Atlantic Fluid Tech acquisisce il 60% delle quote societarie

"Modena torna in mano ai modenesi". Con questa frase Christian Storci ha presentato ieri mattina il riassetto societario della società di volley geminiana, con Atlantic Fluid Tech che ha acquisito "il 30% di quote da Giulia Gabana, passando così al 60%, con la Gabana al 40%". Una conferenza stampa che al momento non cambia nulla nel resto dell’assetto ("Giulia rimarrà presidente, per il momento non sono previsti cambiamenti"), ma che è stata carica di autocritica e di preconizzazioni di vari ambiti che potrebbero subire modifiche anche notevoli.

Cambio quote. Storci parte dall’infanzia: "Vengo al PalaPanini da quando è stato inaugurato, sono entrato come tifoso, in curva, nel 2018 sono entrato come sponsor e nel 2022 in società. Oggi acquisiamo un altro pacchetto".

Cambiamenti? "Sono tutti in discussione - continua Storci - tra me e Giulia c’è accordo su questa cosa. Squadra, staff tecnico e staff dirigenziale, tutti in discussione nessuno escluso". Per ora però nessun cambiamento in nessun ambito ma "la prossima stagione tanti contratti finiranno. Sul mercato proveremo fino al 15 luglio a fare qualcosa, ma ora i margini di manovra sono limitati". E il prossimo anno? "Sarà un anno di riflessioni e daremo possibilità a tutti i componenti della società di rimettersi in gioco. Verranno definiti obiettivi chiari, con Giulia non abbiamo raggiunto ciò che è stato prefissato. Sarebbe meglio se tutto venisse cambiato e ribaltato subito, ma dobbiamo attendere".

Gabana e Storci. Ancora Storci. "Il percorso fatto negli ultimi tre anni ha evidenziato delle problematiche, è per questo che non diamo più per scontata la presenza di nessuno. Ringrazio molto Giulia Gabana, tre anni fa la società era sull’orlo del fallimento e siamo qua per merito suo, la società deve ringraziarla, ci possono essere anche proprietà non di Modena che vadano avanti in maniera egregia".

Comunicazione. "Punteremo molto sulla comunicazione, per i rapporti con tifosi e sponsor che vanno coinvolti maggiormente. La comunicazione verrà rivista, con metodi e modi nuovi. Una comunicazione fatta bene secondo me parte però dal campo".

Mercato, Sanguinetti e Rinaldi. "Alla fine del mercato ci sono possibilità anche importanti. Il budget deve aumentare per stare al passo delle altre squadre, sia noi che Giulia abbiamo dato molto già gli scorsi anni, ma ci rendiamo conto che servirà uno sforzo maggiore, dalla proprietà, dagli sponsor. Siamo qui per metterci la faccia per un progetto sportivo a medio termine". Poi i due golden boys e i discorsi sui giovani: "Sanguinetti non vogliamo che se ne vada. Con Rinaldi il rapporto è ottimo e il percorso scelto di comune accordo. I giovani in generale sono una problematica che abbiamo vissuto, giovani usciti da questa società che hanno trovato consacrazione altrove".

Giulia Gabana. Alla fine ha preso la prima anche la presidente Giulia Gabana: "Una decisione maturata nel tempo, mi premeva appassionare sempre di più la famiglia Storci perché sono delle persone per bene, e sono di Modena. Abbiamo cercato di dare il nostro massimo, dato stabilità ed efficienza, ma metteremo in discussione dove c’è da farlo. Il mio non è un addio. Mi sono sentita quasi una traghettatrice, e mi sono accorta che non dovevamo lasciarci influenzare da cose esterne".

Stasera su Trc. Tommaso Rinaldi ospite questa sera di ’Barba e Capelli’, il programma sportivo di Paolo Reggianini su Trc (ore 23). Il giocatore parlerà di presente e futuro, dopo la scelta di andare a giocare in Giappone.