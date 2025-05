Modena Volley: Christian Storci prende il timone e annuncia cambiamenti

Il giorno dopo il passaggio di consegne, la presa in pancia delle quote di maggioranza di Modena Volley da parte della famiglia Storci e dell’azienda Atlantic Fluid Tech, è ancora foriera di considerazioni e congetture su quello che sarà il futuro prossimo del club di pallavolo più titolato d’Italia.

La società. Una cosa è apparsa chiarissima fin da subito. Il ruolo di presidente rimasto in capo a Giulia Gabana è a oggi un ruolo formale, perché il timone lo ha saldamente preso in mano Christian Storci. Nella conferenza stampa è stato Storci a dettare linee, a fare considerazioni anche dure sul recente passato, a chiarire che tutti sono in discussione ma per ora nessuno sarà allontanato dal suo ruolo. Insomma, di fatto Storci si è assunto la responsabilità decisionale di quello che avverrà di qui in poi, tracciando in maniera abbastanza chiara un percorso di discontinuità rispetto alla precedente gestione. Presto si vedrà cosa comporterà questo ‘esame collettivo’ cui sono sottoposti tutti, dal direttore generale all’ultimo dei giocatori, e le frasi che Storci ha ripetuto più volte sul tema della comunicazione: come cambieranno le persone e come cambierà il linguaggio (ma forse soprattutto l’ascolto) verso l’esterno di Modena Volley? Cosa intende Storci per comunicazione che va cambiata?

La squadra. Storci ha anche detto che si proverà fino alla scadenza del mercato, il 15 luglio, a fare qualcosa di importante per migliorare la qualità della rosa: cosa vuol dire questo? Ormai abbandonata la pista Baranowicz, e difficilmente praticabile quella che porta a Reggers, ora la società è impegnata nel formulare una controproposta a Sanguinetti (un rinnovo e prolungamento?) dopo la frattura drastica dei giorni scorsi. Funzionerà? Sanguinetti accetterà di nuovo la concorrenza come lo scorso anno e che certe tensioni possano ripresentarsi? O sceglierà Milano che lo corteggia in maniera insistente?

Sponsor e tifosi. Ultimo in elenco, ma sicuramente più importante, il rapporto della società con sponsor e pubblico. Storci sa bene cosa vuol dire essere dall’altra parte della barricata, essere partner, e per questo avrà sicuramente un occhio di riguardo per chi finanzia il volley, chiamato in causa anche nell’asserire che il budget vada aumentato. Più difficile il compito per quel che riguarda il tifo: come riavvicinare le persone che si sono allontanate? Come tornare a riempiere la curva sempre più vuota del PalaPanini? L’unica strada é il dialogo e, ci ripetiamo, sopra ogni cosa l’ascolto. Molto passerà anche da come verrà presentata (e da che prezzo avrà) la campagna abbonamenti 2025/2026.