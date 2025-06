Modena Volley: De Cecco lascia, occhi su Tizi-Oualou per il futuro

Mentre Modena Volley ieri ha annunciato l’ingaggio del palleggiatore gaucho Matias Giraudo, fermato per essere il secondo alzatore, un altro argentino è ormai ai saluti. Il dado è tratto, la volontà dei fratelli Storci definita: Luciano De Cecco non farà più parte della rosa di Modena Volley per la stagione 2025/26. Una rescissione che ha trovato per lungo tempo l’opposizione di De Cecco, e che quindi non è stata consensuale, un taglio che però ormai è irreversibile e che ha trovato il suo punto d’accordo in una sostanziosa buonuscita. Il tutto dopo che solo a dicembre era stata rifiutata una corposa offerta del Fenerbahce per averlo nella prossima stagione.

Ok, De Cecco andrà via, ma per fare posto a chi? Gli occhi e i desideri di Modena Volley, si sono fermati sul nome di Amir Tizi-Oualou, giovanissimo regista transalpino classe 2005 alto 1,97, lo scorso anno al Tourcoign Lille dopo l’inizio di carriera al Montpellier e già ingaggiato per la stagione 2025/26 dai polacchi del Czestochowa, che a sorpresa lo hanno presentato ufficialmente ieri, sembra nel bel mezzo di una trattativa con Modena. Il giocatore è promettente, inserito anche nelle liste di Vnl del ct francese Andrea Giani. Anche se il giro tra i procuratori di De Cecco e Tizi-Oualou fa pensare che la trattativa andrà in porto, la presentazione a sorpresa di ieri spariglia le carte. Formalmente e ufficialmente, infatti, il francese è un atleta del Czestochowa. Modena ha fatto insistenti sondaggi per lui già durante il girone per il quinto posto, provando anche uno scambio e conguaglio con De Cecco che l’argentino ha rifiutato: l’ormai ex capitano di Modena Volley non vuole giocare in Polonia. Sarà allora una questione di soldi a risolvere la rescissione di Tizi-Oualou con Czestochowa e a portarlo a Modena, ma l’operazione appunto è tutt’altro che conclusa. Intanto, come detto, è arrivato Matías Giraudo, alzatore argentino già a Siena nella stagione 2018/19 e poi anche in Francia e Russia. Con la maglia della Nazionale ha partecipato alla VNL sia nel 2022 che nel 2023.