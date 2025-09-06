Modena Volley, il precampionato. Il primo test sarà con Mantova

Modena Volley, la cui preparazione è iniziata lo scorso mercoledì 20 agosto e prosegue a pieno ritmo, ha definito gli allenamenti congiunti e i tornei ufficiali che la squadra di Alberto Giuliani disputerà a partire da sabato 13 settembre, che sarà il giorno del primo allenamento congiunto al PalaPanini contro Mantova, compagine di Serie A3. Nelle successive due settimane, Modena affronterà Piacenza in due allenamenti congiunti, prima mercoledì 17 settembre sul campo dei biancorossi e poi sabato 20 tra le mura amiche. Sabato 27, invece, trasferta a San Severino Marche per un’amichevole contro la Lube Civitanova, mentre nei due weekend precedenti all’inizio del campionato, i gialloblù saranno attesi da due tornei ufficiali molto importanti: il primo il ’Torneo Memorial Andrea Parenti’ tra sabato 4 e domenica 5 ottobre al PalaPanini con Verona, Piacenza e Cuneo (prima sfida sabato alle ore 20 con Cuneo); il secondo il quadrangolare ’Trofeo Astori’ tra sabato 11 e domenica 12 a Montichiari con Trento, Padova e Monza (prima sfida sabato alle ore 17 con Padova).

Il ’Torneo Memorial Andrea Parenti’ è incluso nell’abbonamento 2025/26: gli abbonati dovranno dunque entrare al PalaPanini con la propria tessera stagionale per poter assistere all’evento. Tagliandi disponibili tramite il circuito Vivaticket sia online che presso i punti vendita presenti in città e provincia: sarà possibile acquistare il titolo d’ingresso per la singola giornata al prezzo di 20 euro per il settore Parterre e 10 euro in gradinata e curva.

Denina argento Under 18. Secondo posto alle fasi finali del Campionato Italiano U18 di beach volley per l’atleta di Modena Volley Francesco Denina. Il giocatore gialloblù, in coppia con Lorenzo Profumo e allenato da Paolo Filiberto Goria, ha passato i primi tre turni con grande grinta e determinazione per poi cedere nella finalissima contro Stolzlechner e Crosato al termine di una partita combattutissima e molto equilibrata (2-0 con i parziali di 21-19 e 22-20).