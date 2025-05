Modena Volley: Possibile Scambio Sanguinetti-Caneschi con Milano

Sull’asse Modena-Milano, oltre che un piazzamento europeo che alla fine ha trovato la via lombarda, potrebbero muoversi anche pedine di mercato, anche se nelle ultime ore sono arrivate alcune smentite. La suggestione, comunque, è sembrata un fulmine a ciel sereno. L’ipotesi dei giorni scorsi era che le strade di Giovanni Sanguinetti e Modena Volley potessero dividersi, portando il terzetto di centrali che ha garantito ai gialloblù di avere, almeno in quel reparto, uno dei rendimenti migliori tra le squadre di SuperLega, a sfaldarsi.

Sanguinetti potrebbe essere interessato ad andare via da Modena per garantirsi un posto da titolare fisso, anche in vista del suo futuro azzurro, con l’obiettivo a lungo termine della convocazione per Los Angeles 2028. Posto da titolare che la Valsa Group non gli ha garantito nell’ultimo scorcio di stagione, che non sarebbe garantito nemmeno il prossimo anno vista la concorrenza di Anzani e Mati, e che Milano potrebbe invece offrirgli.

In questo scenario si potrebbe concretizzare uno scambio tra Giovanni Sanguinetti ed Edoardo Caneschi, che all’Allianz ha quasi sempre giocato quest’anno, compresa la finale per il quinto posto, andandosi a prendere il posto che era di Matteo Piano.

Sulle tracce dell’azzurro di Modena però ci sarebbe anche la Gas Sales Piacenza, già da un paio di anni corteggiatrice del bolognese nato e cresciuto pallavolisticamente sotto la Ghirlandina.

Quello che sembrava un reparto intoccabile, allora, potrebbe subire una variazione di rilievo, che anche la società potrebbe perseguire per dare a Pardo Mati una maggiore tranquillità e continuità nel giocare titolare. Certo, sarebbe l’addio a un’altra bandiera giovane che a Modena ha di fatto sin qui mosso tutti i suoi passi, esattamente come Tommaso Rinaldi ed è per questo che la pista non è ancora del tutto calda.

Gli altri reparti? Mentre non ci sono novità dell’ultima ora sugli schiacciatori (saranno Davyskiba e Porro sicuri, più Massari e Bento?) qualche tentativo sul palleggio c’è ancora, ma l’irremovibilità di Luciano De Cecco e l’unica alternativa di mercato rappresentata da Michele Baranowicz (che però non può aspettare in eterno) sembrano di nuovo confermare che la diagonale principale del 2025/2026 sarà la stessa della stagione appena conclusa: Baranowicz potrebbe accettare di andare a quel punto a Cuneo, squadra tornata in SuperLega giusto poche settimane fa.