Modena Volley protagonista nella Volleyball Nations League e cambiamenti nel settore giovanile

La truppa modenese delle Nazionali maggiori azzurre è sempre nutrita, e anche in queste prime settimane di Volleyball Nations League potrà farsi valere. Julio Velasco, il suo vice Massimo Barbolini, il fisioterapista Francesco Bettalico e la modenese d’adozione Gaia Giovannini sono già a Rio de Janeiro da alcuni giorni, e ieri hanno iniziato la loro avventura in Vnl contro gli Stati Uniti. La concluderanno domenica 8 giugno con la sfida alle padrone di casa del Brasile. Per quanto riguarda la Nazionale maschile, invece, Ferdinando De Giorgi ha confermato i convocati per le prime amichevoli di stagione tra Cavalese e Padova anche per quanto riguarda l’esordio in Vnl, che avverrà a Quebec City (Canada) l’11 giugno contro la Bulgaria in un girone che comprende anche Germania, la Francia di Giani e Ciamarra e l’Argentina senza De Cecco. Nella lista dei 14 ci sono sia Simone Anzani che Giovanni Sanguinetti, in lotta per un posto da titolari esattamente come a Modena, e Luca Porro, che con le brillanti prestazioni degli ultimi giorni si è molto probabilmente guadagnato un posto stabile nel sei più uno azzurro. Con loro anche Oscar Berti, preparatore atletico di Modena Volley e da un paio di estati anche delle Nazionali azzurre maschili.

Asta Addio, ecco Zanini. Intanto è tempo di cambiamenti in seno al settore giovanile dei gialloblù: Andrea Asta, dopo tre stagioni e dopo il bronzo in Junior League, lascerà la guida della serie B e dell’Under 19 di Modena Volley. "Ad Andrea va il nostro più grande ringraziamento per l’impegno con cui ha affrontato questo percorso insieme a noi – il messaggio della società –. Tutto ciò che è stato in grado di dare ai nostri ragazzi, in campo e fuori, è una ricchezza preziosa che li accompagnerà nel loro futuro". Al suo posto una giovane novità: Nicolò Zanni, allenatore classe 1994 già assistente di Giani e vice di Alberto Giuliani, guiderà il prossimo anno sia la serie B che l’Under 19 nei campionati giovanili che affronterà. Una nuova sfida per lui, in prima squadra il vice sarà definitivamente Ciamarra.

a.t.