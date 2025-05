Modena Volley: Settimana decisiva per il passaggio di quote ai fratelli Storci

Sarà questa la settimana decisiva per il passaggio di quote in seno a Modena Volley, e in questo senso dovrebbe essere convocata entro venerdì una conferenza stampa che spieghi motivazioni e prospettive di un trasferimento che dovrebbe vedere i fratelli Storci, Christian e Michele, passare a detenere la maggioranza della società di viale dello Sport, con Giulia Gabana (foto) che dall’attuale 70% passerebbe in minoranza ma potrebbe rimanere presidente.

C’è grande curiosità nell’ambiente geminiano per capire a cosa potrebbe condurre questo cambio di assetto, che riporterebbe in mano a soci modenesi la maggioranza (e quindi il potere decisionale) della società più vincente d’Italia. Da un punto di vista tecnico ovviamente non cambierà nulla in vista della stagione 2025/2026: lo staff tecnico e la rosa sono già fatti almeno per le decisioni che contano. Le prospettive allora si dovranno allargare a un futuro più remoto: cambieranno delle persone, dei ruoli, delle strategie? Modena Volley tornerà a investire per primeggiare di nuovo? Cambieranno le politiche degli abbonamenti? Insomma la domanda delle domande: ci sarà una rivoluzione, piccola o grande che sia, oppure nei fatti tutto rimarrà come è? A tutte queste domande è quasi certo che verrà data risposta in settimana, dopo due mesi di voci mai confermate ufficialmente.

Sempre in settimana potrebbe essere deciso il destino di Giovanni Sanguinetti: Milano lo vuole e lui vuole Milano, finora le cose che sembrano sicure sono queste due. C’è un contratto in essere con Modena, e quindi il passo finale spetta alla società. Cosa succederà? I gialloblù dovranno anche coprirsi nel ruolo ormai di secondo palleggiatore. Con Baranowicz già ufficializzato a Cuneo, De Cecco (ora in Argentina) sarà il titolare del prossimo anno: se ne andranno però sia Meijs che Uriarte. Tornerà Salsi? Arriverà un altro nome? La Valsa Group si sta guardando intorno per valutare tutte le opzioni possibili.

Alessandro Trebbi