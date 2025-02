Modena Volley, si cambia. I fratelli Storci al comando

Mentre Modena si prepara alla trasferta di Padova, che potrebbe essere determinante per dare una sicurezza anche matematica per ciò che concerne i playoff e una visione diversa sulla post season, all’ordine del giorno c’è il riassetto societario, descritto sulle pagine di sabato della Gazzetta dello Sport. Una notizia in parte smentita dalla società ma probabilmente arrivata alla ‘rosea’ da fonti interne, se il maggiore quotidiano sportivo italiano ha deciso di scrivere al riguardo una pagina intera. L’ipotesi è quella che informalmente gira da tempo: un passo in avanti dei fratelli Storci e un passo indietro di Giulia Gabana che però, secondo la ricostruzione puntuale uscita ieri, rimarrebbe comunque in società, lasciando però spazio decisionale e la maggioranza delle quote ai due fratelli modenesi, Christian e Michele, e alla loro azienda Atlantic Fluid Tech.

Già nelle settimane scorse c’erano stati alcuni movimenti interni alla famiglia Storci per quanto riguarda la redistribuzione delle quote societarie, nei prossimi giorni questi movimenti potrebbero essere messi nero su bianco anche per quanto riguarda la rilevazione delle parti di Giulia Gabana in un cambiamento che porterebbe le quote dall’odierno 70% Gabana e 30% Storci a un 60% Storci e 40% Gabana, cambiamento che andrà poi formalizzato più avanti. Questo comporterà anche cambiamenti ai livello di ruoli dirigenziali? Pare di no, negli uffici dovrebbero rimanere gli stessi uomini. "Alla luce di ciò che è emerso sui media odierni – il comunicato di Modena che non conferma e nemmeno smentisce – la proprietà di Modena Volley tiene a sottolineare che sono in corso valutazioni su di una nuova suddivisione delle quote societarie tra Giulia Gabana e la famiglia Storci. Le eventuali decisioni, che verranno prese solo dopo la fine della stagione in corso, sono il frutto di un rapporto basato sulla massima collaborazione tra i soci e hanno come unico fine la solidità e sostenibilitá della società presente e futura".

Intanto i gialloblù si preparano a scendere in campo oggi alle 16 in quel di Padova alla Kioene Arena, terzultima gara della regular season: De Cecco e compagni cercano conferme rispetto a quanto di buono fatto vedere domenica scorsa nel successo per 3-1 sulla Lube, soprattutto nell’aggressività in battuta e nella lucidità espressa per quel che riguarda l’attacco e il contenimento degli errori in generale. Difficile che Alberto Giuliani cambi rispetto alla formazione vittoriosa con la Lube: De Cecco e Buchegger in diagonale principale, Davyskiba e Gutierrez alle ali, Sanguinetti e Anzani al centro con Federici libero. Padova, in cerca di punti salvezza, dovrebbe schierarsi con Falaschi in regia, Masulovic opposto, il futuro modenese Porro di banda con Sedlacek, Crosato e Plak al centro e Diez libero.

Questi gli altri match di giornata: Monza-Trento e Cisterna-Grottazzolina giocate ieri, Piacenza-Verona alle 16 oggi, Perugia-Milano alle 18, chiudono Lube e Taranto alle 20:30.