Modena Volley. Tam tam Davyskiba-Galatasaray. Ma il clan del giocatore smentisce

Nell’ultima settimana ha fatto parlare di sé per i successi sulla sabbia di casa di Gomel, Bielorussia: Vlad Davyskiba infatti, libero da impegni con le Nazionali, ha trionfato assieme ad Andrey Marchenko (stella del Belgorie Belgorod) in un torneo sulla sabbia di casa, ma nelle ultime quarantotto ore si è parlato di lui soprattutto per una notizia uscita come un fulmine a ciel sereno, ovvero quella del suo imminente trasferimento a Istanbul, per giocare tra le file del Galatasaray. Una notizia rimbalzata su diversi siti e su diverse pagine social turche, ma smentita dal clan vicino al giocatore. Comunque curioso che si sia diffusa questa voce proprio sul finire del volley mercato, che andrà a concludersi tra dieci giorni a Bologna e che vede Modena molto impegnata su vari fronti, sia in entrata che in uscita: Christian Storci non ha nascosto di voler lavorare fino all’ultimo per cercare un colpo di prestigio e dare un guizzo alla rosa 2025/26, e forse per questo non è stato ancora dato l’annuncio delle conferme di Massari e Ikhbayri, schiacciatore e opposto che avevano un anno di contratto, che non sono mai stati salutati ufficialmente (come invece Rinaldi, Stankovic, Gollini o lo stesso De Cecco) ma nemmeno riconfermati. La Valsa Group si sta infatti muovendo per capire se può ingaggiare un altro schiacciatore di palla alta, ma intanto la grana più grossa è dove e come cedere Giovanni Sanguinetti: a parti invertite, la vicenda De Cecco dovrebbe aver insegnato a Modena una cosa, che se una delle due parti non ha più nessuna intenzione di rimanere legata all’altra, forse alla fine è meglio cedere alla volontà di chi vuole separarsi.

a.t.