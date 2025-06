Modena Volley: Tizi-Oualou in arrivo, Porro e Anzani brillano contro la Francia

Nella sconfitta dell’Italia contro la Francia (1-3, con un tentativo di rimonta da 0-2 strozzato dal 24-26 finale in favore dei transalpini di Andrea Giani) le notizie buone per Modena Volley arrivano eccome, e portano anche ad alcune riflessioni sulla squadra che verrà. Luca Porro continua costantemente a essere uno dei migliori in quanto a punti realizzati e prestazioni d’attacco: anche contro un’ottima Francia ha messo a terra 17 palloni con una percentuale di positività sopra al 50%. Anche Simone Anzani ha giocato tutta la partita con 4 punti messi a referto. Ma le notizie buone sono arrivate soprattutto dalla prestazione di Tizi-Oualou, il palleggiatore ventenne che ormai dovrebbe essere sull’aereo per Modena, e non è detto che non faccia capolino al PalaPanini tra una tappa di Vnl e l’altra.

In questi giorni si sta perfezionando il pagamento del buy out di Modena al Czestochowa per liberare il palleggiatore che dovrebbe arrivare sotto la Ghirlandina con un contratto triennale o addirittura quadriennale, in un giro di alzatori che potrebbe portare Zimmermann al Czestochowa liberando così un posto a Monza: potrebbe essere la nuova squadra di De Cecco?

La rosa, almeno per quanto riguarda i ruoli principali, è così al completo, manca solo da dirimere il nodo che riguarda Giovanni Sanguinetti, che andrà via visti i rapporti ormai deteriorati, ma rimane da capire dove. Tizi-Oualou e Buchegger comporranno allora la diagonale principale, Davyskiba e Porro saranno le ali con Bento primo cambio, Anzani e Mati i centrali con Perry libero. Una squadra che nel complesso, dovesse andar via Sanguinetti e non dovesse arrivare nessun altro attaccante di banda di una certa caratura, avrebbe alternative meno credibili dalla panchina rispetto a quella che ha appena concluso la stagione, ma che nel suo complesso ha molti più margini di crescita, vista la giovanissima età del palleggiatore e visto che il libero, Perry, ha dimostrato di essere tra i migliori interpreti mondiali del ruolo.

Ci sarà da costruire l’intesa tra alzatori e schiacciatori, ci sarà da riformulare una linea di ricezione che abbia intesa e qualità per sfruttare le doti d’attacco soprattutto di Mati, ma nel complesso la squadra potrebbe crescere bene. Sicuramente i top team rimarranno lontani: Perugia, Trento, Civitanova e ora anche Verona con gli arrivi di Christenson e Darlan, sono formazioni più solide che per la Valsa Group difficilmente saranno raggiungibili. Dietro, però, sarà lotta aperta.