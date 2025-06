Modena Volley: Ultimi Movimenti di Mercato e Trattative in Corso

Mancano le ultime pedine al tassello Modena Volley, per le ufficialità di acquisti o cessioni, ma sono pedine importanti. Ruolo per ruolo, ecco i nodi ancora da dirimere per la società di viale dello Sport.

Alzatori. Quattro cose sono sono certe: l’addio a Meijs, l’addio a Uriarte, la rescissione del contratto con Luciano De Cecco e l’arrivo dell’altro argentino Giraudo a fare da vice. Da vice a chi? Ormai è questione di giorni, dovrebbe essere annunciato l’acquisto del giovanissimo francese Tizi-Oualou, strappato al Czestochowa con l’offerta di un contratto pluriennale. Sembra che la trattativa si stia limando sul buy out (ovviamente il Czestochowa vuole monetizzare il più possibile la volontà del giocatore di non rispettare il contratto coi polacchi senza aver giocato con loro nemmeno una partita) ma alla fine si scenderà a patti.

Opposto. Buchegger è stato confermato a stagione in corso, Ikhbayri no ma non è nemmeno stato ‘salutato’ alla stregua di Rinaldi o Stankovic o altri. Anche se non ci sono ancora conferme in merito, potrebbe rimanere il libico e il reparto rimanere invariato.

Martelli. Davyskiba confermato dal contratto già in essere (attenzione perché nel 2025 scade), Porro e Bento già annunciati, manca l’ultima pedina. Le indiscrezioni di maggio parlavano di una conferma di Massari, sarà così o Casadei e Sartoretti si stanno muovendo per capire se c’è qualche altro profilo interessante libero?

Centrali. Qui il nodo più spinoso dopo le conferme di Anzani e Mati e il ritorno di Tauletta come quarto. Sanguinetti vuole andare via, la società si oppone ma alla fine dovrà cedere quasi sicuramente. Chi al suo posto? Uno scambio con Caneschi? Altri?

Liberi. Unico reparto già definito insindacabilmente: saranno Luke Perry e Filippo Federici i liberi della Valsa Group 2025/2026, con l’australiano titolare e l’italiano utilissimo da un punto di vista tecnico e nel caso ci sia bisogno di inserire uno straniero in più in campo.