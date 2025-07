Modena Volley va in rosa. E Sanguinetti è in città

Con i trasferimenti di diritto sportivo che avevano ieri la scadenza, ora è ufficiale: Modena Volley avrà il suo settore femminile, che partirà da una serie B2 rilevata dalla Bsc Idea Volley Sassuolo (retrocessa dalla B1 nella stagione 2024-25) e avrà in una vecchia conoscenza del volley modenese, Carmelo Borruto, il suo principale dirigente: un’esperienza lunghissima iniziata alla Medinex Reggio Calabria, allora acerrima rivale proprio del Volley Modena per scudetti e coppe, e poi continuata sotto la Ghirlandina e a Sassuolo, di cui è stato sponsor con l’azienda per cui è dirigente importante, la Bsc, che dovrebbe rimanere anche sotto l’egida di Modena Volley. Ancora non definito se dietro questa serie B2 ci sarà anche un settore giovanile, ma l’ipotesi è sul tavolo per un radicale cambio di programmi e di vedute per un club che per cinquant’anni è stato nei fatti soltanto maschile. Come già indicato dalla società nelle scorse settimane, la prima squadra femminile di serie B2 giocherà e si allenerà al PalaPanini. I tempi tecnici? Ora che è stata perfezionata la compravendita del titolo sportivo, con Modena Volley che ha ottenuto una deroga avallata dal comitato regionale Fipav sui criteri di accesso al femminile (bisognerebbe infatti avere avuto settori giovanili e un campionato di categoria nel femminile nelle scorse due stagioni), c’è tempo dall’8 al 18 luglio per iscrivere la squadra al campionato, mentre i calendari usciranno a fine mese.

Sanguinetti in città. Intanto, dopo le fatiche di Vnl, Giovanni Sanguinetti è a Modena per un periodo di riposo, non essendo convocato per la prossima pool. Col mercato che chiuderà a Bologna il prossimo 15 luglio, il centrale si siederà nelle prossime ore al tavolo con la società per cercare una soluzione su due volontà contrapposte: il giocatore se ne vuole andare, con destinazione preferita Milano, la società lo vorrebbe trattenere facendosi forza sull’altro anno previsto dal contratto. Come finirà? Se l’intenzione di Sanguinetti è rimasta intatta anche dopo questo primo mese di attività con le Nazionali, sembra molto difficile che il braccio di ferro possa portare a una ‘pace’ che lo faccia restare serenamente sotto la Ghirlandina. L’altro annuncio atteso è quello del regista francese Tizi-Oualou, anche qui una trattativa che si è prolungata oltre le attese.

Alessandro Trebbi