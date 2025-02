Molte assenze ed errori. Invicta, stop esterno

Dopo la bella vittoria del turno precedente si ferma subito l’Invicta di Fabrizio Rolando (nella foto) sconfitta nella diciottesima giornata del campionato 3-1 (20-25, 25-14, 25-22, 25-23) sul campo della Sestese. Un passo falso che poteva starci, anche se i ragazzi di Rolando hanno fatto vedere di poter competere contro tutte le avversarie della classifica. Rolando si è presentato sul campo della Pallavolo Sestese con la squadra non al completo, visto le indisposizioni di Alessandrini e Benedettelli, e con Cordano influenzato.

E dire che il primo set era stato vinto dalla formazione grossetana. Primo set con tanti errori da entrambe le parti, con i grossetani che però sono stati bravi a mettere a segno un break importante portando fino in fondo il vantaggio. Nel secondo set c’è stato il rientro dei padroni di casa subito avanti 4-0 in avvio, con l’Invicta che non riesce mai a trovare il ritmo giusto per stare al passo con la Sestese che allunga lasciando i grossetani a 14 punti. La partita si riapre nella terza e quarta frazione di gioco, con i maremmani che finiscono però per subire il gioco aggressivo della Sestese, più precisa e determinata nei momenti che contano della partita. A fare la differenza sono state comunque sia le assenze in casa grossetana, che i troppi errori al servizio dell’Invicta che ha reso agile la vita alla formazione di casa, abile con Della Volpe e Catalano a mettere a ferro e fuoco i grossetani.