Mondiale per club, la Sir non sbaglia. Secco 3-0 ai brasiliani del Minas

SIR PERUGIA

3

ITAMBÈ MINAS

0

(25-18, 26-24, 25-22)

PERUGIA: Semeniuk 11, Resende Gualberto 9, Solé 8, Plotnytskyi 8, Ben Tara 4, Giannelli 4, Colaci (L1), Herrera 2, Held, Ropret. N.E. – Candellaro, Leòn, Russo, Toscani (L2). All. Angelo Lorenzetti.

MINAS: Ferreira da Silva 17, Sanchez Bozhuleva 10, Michelucci Moralez 6, Santos 4, Loh 2, Orlando, Nascimento (L), Evangelista Coelho 3, Radke, Carazzai de Morais, Alves da Silva. N.E. - Wilmot, de Camargo Souza. All. Guilherme Novaes Pinto Ferreira.

Arbitri: Ivaylo Ivanov (BUL) ed Ismail Ibrahim Alblooshi (UAE).

SIR (b.s. 19, v. 2, muri 12, errori 3).

BANGALORE (IND) – Comincia col passo giusto l’avventura al Mondiale per club in India della Sir Sicoma Perugia che fa subito centro. Un bel tre a zero per i block-devils, ma non che sia stato facile, contro una valida Itambé Minas, capace di reggere il passo degli avversari per tutta la durata del duello. Tre parziali molto simili tra loro con gli italiani che hanno avuto la lucidità di sbagliare poco ed essere concreti a rete, la differenza è emersa tutta in questi dettagli.

Al fischio d’inizio scattano avanti gli italiani che incidono con Ben Tara (10-7). La risposta di Ferreira da Silva dal servizio è efficace e con due ace contiene il ritardo, Semeniuk (cinque palle a terra in apertura) mantiene il margine inalterato ma quando torna a fondo campo lo stesso Ferreira da Silva c’è un altro ace ed il sorpasso (15-16). Qui riparte di slancio la formazione bianconera che trova sei punti consecutivi ed una super consistenza a muro (sette punti), ipotecando l’uno a zero.

Si riparte con i brasiliani impeccabili a rete (2-5). È Plotnytskyi a prendersi sulle spalle la squadra e portarla al l’aggancio (12-12). Gli umbri fanno il break ma inizia un corpo a corpo con Sanchez Bozhuleva molto incisivo e il solito ace di Ferreira da Silva che in rimette in asse sul 23-23. La palla scotta e ci pensa il muro di Resende Gualberto a siglare il raddoppio.

La terza frazione è subito indirizzata sui giusti binari da Giannelli che manda a segno i compagni (10-5). La battuta perugina comincia a fare danni al di là della rete (16-11). Il capitale viene eroso in un batter d’occhio dai sudamericani che dai nove metri forzano disperatamente per recuperare (18-17). A far accelerare di nuovo è Semeniuk (21-17), chiude un errore altrui. Oggi la seconda sfida: chiusura della Pool A per i Block Devils che affronteranno alle ore 20:30 locali, le 16 ora italiana, i padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders, formazione campione in carica della Lega indiana.

Alberto Aglietti