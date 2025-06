Mondiali amatoriali di volley misto. Quarto posto per la Puma Macerata. La squadra bersagliata dalla sfortuna

Quarto posto beffardo e indigesto, ma esperienza stupenda per la Puma Volley Macerata. La compagine mista ha chiuso con la cosiddetta medaglia di legno la prima volta ai Csit World Sports Games 2025, in programma a Loutraki (Grecia). La squadra ha rappresentato l’Italia nella competizione internazionale riservata ai club EPS più forti del panorama amatoriale mondiale, invitata dopo la vittoria nella regular season della Top League 2024/2025. A Loutraki ci si è confrontati in 32 discipline sportive, sono stati 4.500 gli atleti, un clima da Olimpiade con annessa passerella nella cerimonia inaugurale. Emozioni belle per gli atleti della Puma Volley, anche commozione quando si è scoperto che l’hotel si chiamava Paolo, come il compianto Mercuri che è stato capitano in passato. Poi parola al campo e maceratesi che hanno battuto prima Modena e poi una compagine lettone, finendo il girone al primo posto e qualificandosi per la semifinale. Un curioso scherzo del destino ha riproposto come avversaria di nuovo Modena. La vittoria nel girone faceva sognare l’epilogo sul podio e le potenzialità c’erano tutte, ma sul più bello Puma ha perso per infortunio Francesco Del Gobbo, forse lo schiacciatore più forte del gruppo, e pian piano è calata perdendo al tie-break. Nella finalina incredibilmente ancora i lettoni dall’altra parte e, complici altri acciacchi fisici, nuovo sfortunato ko al 5° set. Insomma la sfortuna ha annullato i sogni di gloria della Puma, ma non ha spento il fuoco olimpico (e non solo), tanto che l’obiettivo è riprovarci tra due anni in Danimarca. Questa la rosa: Irene Croceri, Simona Petrini, Lucia Uguccioni, Sara Marini, Giulia Brenna, Stefano Carlacchiani, Francesco Del Gobbo, Mirko Capotondo, Marco Scorpecci, Daniele Medei, Roberto Ricci, Giorgia Bove, Moira Banchieri, Valentina Mengoni, Elisa Tombesi. Allenatore Manuel Sibilla, vice Roberto Crocetti.

Andrea Scoppa