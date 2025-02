Montesport, c’è amarezza. Crollo nel finale: è 1-3

Sabato amaro in casa Montesport: tra le mura del PalAlessandro le padrone di casa perdono 1-3 contro la pallavolo San Giorgio, ma la gara purtroppo è finita tra molte polemiche a causa della conduzione arbitrale. Nel primo set avvio equilibrato, poi è la pallavolo San Giorgio che, grazie ad un attacco più concreto e ad un servizio che crea difficoltà alla ricezione di casa, allunga. La Montesport non riesce a reagire, ed è 17-25. Nel secondo parziale, nelle file della Montesport alcuni cambi, ma San Giorgio parte forte. Reagisce Montesport, ma San Giorgio torna a spingere il servizio. Tre errori delle avversarie permettono alla Montesport di rifarsi sotto e di premere sull’acceleratore, chiudendo 25-21. Avvio di terzo set equilibrato, poi la pallavolo San Giorgio, grazie ad un buon servizio, allunga con la Montesport che non riesce a riprendersi e fa alcuni errori che consentono il 17-25. Nel quarto set, è la Montesport a partire forte, ma la reazione di Piacenza non si fa attendere. Si gioca sul filo dell’equilibrio con entrambe le squadre che lottano: si va ai vantaggi. Sul 26-25, un evidente e netto mani e fuori di Mezzedimi avrebbe chiuso il set 2 a 2, ma il primo arbitro giudica, in maniera incredibile, il pallone fuori. La chiude poi San Giorgio 25-27. Nel prossimo week-end campionato sospeso. Dure critiche da parte della Montesport per l’epilogo finale: "Dispiace per la coppia arbitrale – scrive la società – dopo una partita combattuta e giocata ad alta intensità".

d.f.