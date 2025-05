Montesport conquista la salvezza con una vittoria al tie-break contro Volley Garlasco

VOLLEY GARLASCO2MONTESPORT3

VOLLEY 2001 GARLASCO: Gallina 24, Ratti 18, Lombardi 16, Badini 13, Antignano 18, Giroldi 4, Menini, Favero (L1). N.E. De Martino, Cadamuro, Pizzocaro, Marini, Cremonesi. All. Mattioli.

MONTESPORT: Galli 10, Cantini 4, Lazzeri 3, Dri, Bruni 7, Scardigli 22, Para 2, Giubbolini 10, Mezzedimi 10, Eifelli (L). N.E Ferri, Castellani. All. Contrario.

Arbitri: Mattei e Folli di Bologna.Parziali: 22-25; 25-8; 25-18; 24-26; 17-19.

GARLASCO - La Montesport sfoggia una prestazione grintosa che permette di ottenere la matematica salvezza. La squadra di Contrario parte forte, Scardigli e Mezzedimi rispondono colpo su colpo a Gallina e Ratti (12-15, 20-22) poi un ace di Scardigli segna il 22-24 e un errore avversario sigla il 22-25. Nel secondo parziale Garlasco alza il ritmo (10-4, 15-5), Contrario cambia qualcosa ma le locali non sbagliano niente: 25-8. Nel terzo set la Montesport rientra con più determinazione e si gioca sul filo dell’equilibrio (13-12). A metà set le padrone di casa conquistano un break importante (14-19), cambi Montesport (dentro Dri, Bruni e Cantini) ma i punti da recuperare sono tanti (22-17) e il finale è 25-18. Nel quarto set confermate Cantini e Bruni, avvio di set equilibrato e la squadra ospite dimostra belle trame di gioco (13-16). Le padrone di casa fermano il gioco ma le bianco-blu mantengono qualche punto di vantaggio (19-21). Sul finale Garlasco riesce a riportare il risultato in parità (24-24) poi un errore di Lombardi e un ace di Giubbolini segnano il 24-26. Si va al tie-break e la Montesport parte forte (2-6, 5-10) ma un blackout permette a Garlasco di rientrare 10-11. Contrario ferma il gioco e al rientro in campo le ospiti allungano 11-14 ma Garlasco annulla i match point e si va sul 14-14 finchè un errore di Ratti e Scardigli in attacco fermano tutto sul 17-19.