Montesport in trasferta a Firenze: recupero partita e sfida alla pretendente Casal De' Pazzi

Stasera alle 21, la Montesport si reca a Firenze, all’impianto Polivalente di Viale Guidoni, per recuperare la partita non disputata lo scorso 3 novembre per le note avversità del tempo. Intanto le montespertolesi hanno subito una sonora sconfitta in casa dal Casal De’ Pazzi di Roma, che si è imposto con un netto 0-3. Ma bisogna considerare che la squadra romana è una pretendente alla serie superiore. Infatti molte delle sue giocatrici sono molto dotate tecnicamente e fisicamente e sicuramente faranno strada durante il campionato ed in futuro. Per quanto riguarda la sfida odierna la Liberi e forti 1914 si presenta con 7 punti in 5 partite, mentre le ragazze di Cosimo Becucci hanno lo stesso bottino, ma con sole 4 partite disputate. La fiducia comunque non manca a Mezzedimi e compagne che vorranno rifarsi dalle delusioni delle precedenti partite. Ad arbitrare saranno Bolici e Peccia.