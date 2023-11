Montesport ko al tie-break. Liberi e Forti più concreto

liberi e forti

3

montesport

2

LIBERI E FORTI FIRENZE 1914: Toccafondo, Galli, Grazia, Baroncelli, Degli’Innocenti, Sacchetti, Alberti, Colluccini, Casini (L1). N.E. Lepri, Neri, Becucci. All Pucci.

MONTESPORT MONTESPERTOLI: Casini, Bigliazzi, Maioli, Lazzeri, Mazzini, Magnolini, Mazzinghi, Para, Giubbolini, Mezzedimi, Castellani (L1). N.E. Eifelli. All. Becucci.

Arbitri: Bolici e Peccia di Ancona.

Parziali: 27-25; 25-21; 20-25; 14-25; 18-16.

FIRENZE – Nel recupero della 5ª giornata la Montesport cade in casa della Liberi e Forti, ma torna comunque a muovere la classifica con un punto dopo lo stop interno con il Casal De’ Pazzi. Le due squadre si fronteggiano fin da subito a viso aperto rispondendosi colpo su colpo (3-3, 7-7, 10-10, 15-15, 19-19) e l’equilibrio è mantenuto fino alle battute finali dove alla prima palla break dei vantaggi le fiorentine chiudono 27-25. Sulla scia del successo le padrone di casa fanno la voce grossa anche nella seconda frazione (25-21). Nel terzo set, però, coach Becucci trova le parole giuste per motivare le sue atlete e così le montespertolesi, preso qualche punto di vantaggio all’inizio, chiudono 20-25. Montesport è tornato appieno in gara e nel quarto set non c’è storia (14-25). Al tie-break è di nuovo battaglia come all’inizio della gara e le due squadre procedono appaiate fino alle battute conclusive, dove le fiorentine riescono a spuntarla per 18-16.

Francesco De Cesaris