Montesport Montespertoli domina Valdarno: vittoria decisiva per la salvezza

MONTESPORT MONTESPERTOLI: Galli, Cantini, Lazzeri, Scardigli, Para, Dri, Giubbolini, Mezzedimi, Eifelli, Ferri, Castellani (L). All.: Contrario.

"BINDI" PASSIONE VOLLEY VALDARNO: Pancrazi N., Pancrazi G., Matassini, Saveriano, Biondi, Franci, Bartesaghi, Poli, Sangoi, Vittorini, Ciancio (L). All.: Bertini.

Arbitri: Scialpi e Pulcini di Livorno.

Parziali: 25-20; 25-12; 26-24.

MONTESPERTOLI – Prestazione da incorniciare per la Montesport, che batte in maniera netta e convincente Valdarno quinto in classifica. Tre punti pesanti in ottica salvezza ad una sola giornata dalla fine del campionato. Avvio di primo set giocato in equilibrio, poi è la Montesport, trascinata dalle bordate di Scardigli e Mezzedimi ad allungare (14-9). Le valdarnesi accorciano (14-13), ma le padrone di casa non abbassano il ritmo, spingono al servizio ed allungano di nuovo (19-15). Le biancoblu hanno ormai in mano le redini del set e grazie ad un’ottima intesa muro-difesa, Castellani e compagne non lasciano cadere niente con Scardigli che chiude il conto sul 25-20 con un attacco forte.

Nel secondo parziale la Montesport parte subito forte. Scardigli e Para mettono a segno punti importanti dai nove metri, impedendo alle valdarnesi di contrattaccare con efficacia e le ragazze di Contrario prendono il largo (11-6). Coach Bertini chiede time-out, ma le ospiti continuano a soffrire il gioco delle valdelsane che con Galli e Scardigli suonano la carica (18-9). L’inerzia del set è tutta dalla parte della Montesport che non fa sconti e si impone facilmente per 25-12. In avvio di terzo parziale, la Montesport cerca fin dai primi punti di prendere il largo ma le valdarnesi hanno una reazione di orgoglio e annullano le distanze (12-12). Si assiste così a scambi di alto livello, le due squadre si rispondono colpo su colpo, si vedono giocate degne della categoria superiore, con la Montesport che sviluppa ottime trame di gioco (20-20). Valdarno mette la testa avanti (21-23) e coach Contrario ferma subito il gioco. Al rientro in campo, dopo qualche scambio duro, si arriva al 24-24 poi è Galli a mettere a terra il pallone del definitivo 26-24.

Francesco De Cesaris