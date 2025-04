Montesport Montespertoli vince al tie-break contro Volley Canniccia Lucca

montesport

3

canniccia lucca

2

MONTESPORT MONTESPERTOLI: Galli, Cantini, Lazzeri, Eifelli, Scardigli, Para, Giubbolini, Mezzedimi,Bruni, Dri, Castellani (L). All.: Contrario e Benini.

VOLLEY CANNICCIA LUCCA: Pasini, Casu, Forte, Maggiani, Ndoj, Orlandini, Roni, Bianchini, Da Prato, Nicolini, Rolla, Lamperi, Rustighi (L). All.: Stefanini.

Arbitri: Nampi e Albergamo.

Parziali. 17-25; 25-15; 25-16; 17-25; 15-12.

MONTESPERTOLI – Successo sudato, quello ottenuto in casa al tie-break contro Lucca, ma quanto mai importante per le speranze della Montesport di rimanere in B1. Eppure l’inizio non è stato dei migliori: le ospiti, che in classifica avevano un punto in più delle montespertolesi, hanno subito impresso una marcia decisa alle loro azioni ed approfittando delle indecisioni della difesa biancoblu, si sono aggiudicate il primo set per 17-25. Ottima poi la reazione delle padrone di casa, che nel secondo e terzo set hanno giocato con maggior precisione e ’cattiveria’, portando a casa i parziali con i punteggi di 25-15 e 25-16. Ancora una volta, però, le ragazze dei coach Contrario e Benini hanno accusato un calo di tensione nella quarta frazione, andata di nuovo alle lucchesi (17-25). Si è reso così necessario il tie-break, che la Montesport si è portata a casa per 15-12 al termine di un set al cardiopalma. E ora le ultime due e decisive partite per la salvezza.

Francesco De Cesaris