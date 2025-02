Montesport, serve l’impresa. Nella tana della capolista

In serie B1 la Montesport questa sera, alle 20.30 è in trasferta a Ostiano (CR) dove, alla Palestra Comunale di Via Vacchelli, incontrerà le locali della Fantini-Folcieri. Le lombarde sono appaiate al primo posto in classifica con 34 punti, mentre le ragazze di Barboni sono settime con 21 punti. Il pronostico è per le lombarde ma le biancoblù partono decise a fare almeno bella figura. Arbitreranno Noira e Benigni.

In serie B2 I’ Giglio di Castelfiorentino gioca oggi pomeriggio, alle 18.00, alla palestra Enriquez di viale Duca d’Aosta contro la Rinascita volley di Firenze. Le biancorosse sono undicesime in classifica con 13 punti, mentre le avversarie sono settime con 27 punti. Per la truppa di Buoncristiani è importante macinare punti per rendere più tranquilla la posizione in classifica. Arbitreranno Verzoni e Calanda.

In serie C, la Timenet giocherà domani pomeriggio alle 17.30 al PalAramini, contro la Pol. Remo Masi. Le giallonere sono prime in classifica con 41 punti, mentre le avversarie sono dodicesime con 15 punti. E’ d’obbligo conquistare l’intera posta per proseguire la corsa verso i play-off. La Pallavolo Fucecchio questa sera alle 21.00, è alla Palestra di Via L.da Vinci per affrontare la Valdarninsieme. Le bianconere sono terze, impegnate nella lotta per i play-off, mentre le avversarie sono ottave con 23 punti, in una posizione tranquilla. Le fucecchiesi sono quindi obbligate a vincere per continuare il cammino svelto che ha contraddistinto le ultime partite.

Oggi pomeriggio, alle 18.00, derby a Certaldo dove, al PalaBoccaccio di Via Matteotti, le locali, con i loro nove punti, attendono il fanalino di coda del Montelupo Città della Ceramica. Per le certaldesi è indispensabile vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre le ceramiste cercheranno di racimolare punti per riaccendere qualche speranza di salvezza.

In campo maschile il Jolly Fucecchio, settimo in classifica, finirà il deludente campionato alla palestra di Via L.da Vinci alle 18 contro la Grandi Turris, terza in classifica.