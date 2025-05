Montesport supera Bindi Passione Valdarno: addio ai play-off

Montesport 3Bindi Passione Valdarno 0

MONTESPORT: Galli 9, Lazzeri 4, Scardigli 26, Para 3, Giubbolini 3, Mezzedemi 13, Cantini, Bruni, Castellani L. All. Contrario.

BINDI PASSIONE VALDARNO VOLLEY: Pancrazzi N. 1, Biondi 11, Sangoi 4, Bartesaghi 12, Vittorini 10, Poli 3, Matassini 3, Saveriano, Franci, Pancrazzi G., Ciancio L. All. Bertini.

Arbitri: Fiori e Gemma.

Parziali: 25-20, 25-12, 26-24.

S’infrangono a Montespertoli le speranze di agganciare i play-off per la Bindi Passione Valdarno che, comunque, anche vincendo, non sarebbe riuscita ugualmente ad accedere agli spareggi promozione, visti i risultati delle dirette contendenti. Gara di buon livello da parte delle padrone di casa che approfittano di una serata non brillante da parte delle figlinesi. Dopo aver perso il primo set per 25-20, le valdarnesi sono, poi, costrette a subire un pesante 25-12 da Scardigli e compagne. Nella terza frazione, le pallavoliste allenate da Bertini provano ad essere maggiormente reattive, ma si devono comunque arrendere sul filo di lana(26-24). Sabato, la Bindi saluterà i propri tifosi affrontando il Pontedera.

Ma. Fi.