Montesport, tutto perfetto. Una prova di maturità

SCANDICCI

1

MONTESPORT

3

ROBUR SCANDICCI: Bernardeschi, Scagnetto, Menon, Cacciatore, Arcangeli, Stoppioni, Grimaldi, Savioli, Buckynska, Masoni, Massaglia, Mercante, Omonoyan, Grossi (L1), Mencarelli (L2). All. Chirichella.

MONTESPORT: Brogi, Para, Giubbolini, Bertelli, Mazzinghi, Fatone, Scardigli, Maionchi, Galli, Testi, Mauro, Ceccarelli, Castellani (L1), Eifelli (L2). All. Contrario.

Arbitri: Gardenghi e La China di Terni. Parziali: 14-25; 14-25; 25-21; 23-25.

SCANDICCI – La Montesport passa a Scandicci al termine di una gara ben giocata, staccando di tre punti proprio le fiorentine alle quali le montespertolesi erano appaiate alla vigilia del match. Il primo set è scorso veloce con le biancoblù, ben guidate da Ivan Contrario, che si sono subito distaccate ed hanno tenuto a debita distanza le fiorentine fino al 14-25 finale.

Nel secondo set stesso andamento dettato dalle montespertolesi che hanno controllato le avversarie per tutto il set ed sono andate ad imporsi con lo stesso risultato 14-25. Nel terzo set le scandiccesi, sollecitate da Chirichella ed approfittando di un leggero calo delle ospiti, si sono portate in vantaggio e si sono aggiudicate il set dopo un lungo testa e testa che si è concluso 25-21. Partita dunque riaperta che ha visto le due squadre darsi battaglia nel quarto set. Ma le montespertolesi si sono riprese ed hanno dimostrato una maggiore maturità e si sono imposte per 23-25, guadagnando l’intera posta e portarsi al settimo posto in classifica.