Montesport, verdetto amaro dopo una partita combattuta

CR TRANSPORT RIPALTA 3MONTESPORT 0

CR RIPALTA: Valentini, Giordano, Martinelli, Boffi, Ottino, Bassi, Galbero, Boffelli, Feroldi, Gabrielli, Russo, Labadini, Rossetti. All: Verderio.

MONTESPORT: Brogi, Para, Giubbolini, Bertelli, Mazzinghi, Fatone, Scardigli, Maionchi, Galli, Testi, Mauro, Ceccarelli, Eifelli, Castellani. All. Ivan Contrario.

RIPALTA CREMASCA - La Montesport ha iniziato il suo campionato con una sconfitta che è arrivata alla fine di una partita che però è stata combattuta più di quanto dica il risultato finale e che si è conclusa al terzo set ai vantaggi (26-24). I primi due set sono stati appannaggio delle locali che si sono imposte facilmente sulle valdelsane per 25-18 e per 25-19. Nel terzo set coach Ivan Contrario ha richiamato le sue allieve ad un maggiore impegno. Le ragazze hanno risposto da par loro e sono riuscite ad arrivare sul 16-19, ma le padrone di casa sono ripartite con il piglio giusto e si sono imposte ai vantaggi. Questo il commento del diesse Calamai al termine della partita: "Nonostante il risultato netto di stasera, guardiamo sicuramente il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo iniziato a lavorare con il coach da dieci giorni, abbiamo incontrato una delle squadre che punta alle prime posizioni, nel terzo set potevamo chiuderlo noi, quindi siamo dispiaciuti del risultato ma soddisfatti del lavoro svolto fino a qui e consapevoli che possiamo fare tanto". Hanno arbitrato Rossi e Campisi. Appuntamento adesso a sabato a Baccaiano per incontrare la Pallavolo di San Giorgio Piacentino.