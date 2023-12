"Montesport vince lo scontro salvezza contro U. Valdarninsieme"

U. VALDARNINSIEME

1

MONTESPORT

3

U. VALDARNINSIEME: Zatini 12, Arnetoli 3, Scardigli 16, Gabbrielli 9, Mariottini 6, Scialpi L., Pezzatini 2, Brogi, Ori 4, Auretti 1, Moleri, Sabbatini, Migliorini. All. Lapi

MONTESPORT: Casini 20, Mazzini 13, Lazzeri 16, Para 3, Giubbolini 5, Mezzedemi 13, Castellani L. Mazzinghi, Maioli. All. Becucci

Arbitri: Zunico e Restaino.

Parziali: 19-25, 22-25, 25-19, 21-25.

Nello scontro per la salvezza del girone D di Serie B1, è il Montesport a prevalere in quattro set nei confronti dell’Unomaglia Valdarninsieme. Gli ospiti hanno saputo gestire il primo set, imponendosi per 19-25 ed anche nella seconda frazione sono riusciti a superare le rivali (22-25). Nel terzo set, le padrone di casa hanno reagito, dimezzando lo svantaggio (25-19). La quarta frazione è stata equilibrata fino al 16-14, poi, però, Casini e compagne hanno ripreso in mano le redini del gioco, chiudendo il match col parziale di 21-25.

Ma. Fi.