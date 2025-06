MO.RE. Volley sconfitto da AMA S.Martino: addio sogno Serie B

MO.RE.VOLLEY 0 AMA S.MARTINO 3 (26/28 17/25 12/25)

MO.RE. VOLLEY MODENA: Ades 2, Bevini 6, Bernardelli 1, Fontanesi 9, Signorini 17, Alberghini 7, Santi (L1), Ferrari, Bertazzoni 4, Nicolini 1, Sanguanini 1, Conforti 2, Zecca (L2), n.e. Nappa; all.: Tommasini.

AMA S.MARTINO IN RIO: Armani 3, Nocetti 17, Menozzi 5, Caffagni D. 11, Bonfiglioli 14, Melli 7, Cavazzoni (L1), Bochicchio 1, n.e. Pisi, Cavani, Balboni, Salvioli (L2), Caffagni P., Tosi.

NOTE: Durata set 29’ 26’ 33’ per un totale di 88’. Mo.Re. 50 su 55 (B.S. 6, Vinc. 1, Muri 7, E.P. 14), S.Martino 58 su 78 (B.S. 3, Vinc, 5, Muro 6, E.P. 2).

Dura un set il sogno della Mo.Re. Volley di agguantare la Serie B: perso il primo set ai vantaggi, dopo essere risaliti dal 17/21 fino a riaprire il parziale, i modenesi si sono sciolti come neve al sole, nonostante la coraggiosa prova di Signorini, che ha provato a lottare fino alla fine. Così in Serie B teoricamente ci va San Martino, che in realtà una squadra in serie B già ce l’aveva e quindi non può essere promosso, ma addirittura la società reggiana rinuncerà del tutto alla cadetteria.

r.c.