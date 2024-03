Mosaico alla prova del derby contro Forlì

Si gioca oggi al PalaCosta con inizio alle 17 una delle partite-chiave della stagione della Pietro Pezzi. Gli avversari sono quelli della seconda squadra, la "Academy", della Lube Civitanova che occupa l’ultima posizione in classifica, ma coltiva ancora speranze di salvezza. I ravennati, però, saranno in formazione ampiamente rimaneggiata: coach Rizzi dovrà valutare il suo stesso impiego, più probabile in ruoli d’attacco, visto che il regista Cerquetti dovrebbe esserci. Assenti invece Minniti e Raggi con Cardia in panchina, ma difficilmente utilizzabile. Sarà necessario uno spirito garibaldino per conquistare i preziosi punti in palio e rimanere in lotta per una seconda salvezza consecutiva che, viste le tante difficoltà, avrebbe ancora il sapore dell’impresa.

Posta importante anche per il derby che si gioca al Ginnasio di Forlì fra la Bleuline e un Mosaico affamato di punti. Le padrone di casa, allenate dall’ex Olimpia Biagio Marone, non hanno problemi di classifica, ma la sfida è sempre sentita fra due società che collaborano nel campionato Under18, schierando una squadra che si sta mettendo in luce nel campionato regionale. Il Mosaico, reduce dal gran successo di sabato scorso, dovrebbe confermare il sestetto con l’opposto Tosi non ancora al meglio. In B2 si gioca a Lido Adriano uno dei tanti derby ravennati fra l’Olimpia, in campo a classifica compromessa solo per fare esperienza, e il Cervia, ancora privo della Leonardi e con qualche altro elemento non al meglio, che invece cerca punti per consolidare una salvezza ancora in discussione. Massa in trasferta a Collemarino e Mosaico impegnato come sempre nel posticipo domenicale contro Potenza Picena.

Marco Ortolani