Mosaico, vincere è un toccasana. Sabato c’è Piacenza

Il Mosaico ha colto sabato la sua prima vittoria nel modo più inaspettato: per le dimensioni del punteggio (un 3-0 mai in discussione), per la qualità della squadra sconfitta (la Everest Piacenza capoclassifica) e per l’applicazione grintosa fino all’ultimo pallone. A facilitare il percorso delle "tesserine" verso un recupero di fiducia e di classifica ci si mette la struttura della classifica (con una quota quintultimo posto piuttosto bassa), il calendario, che propone sabato una trasferta sul campo dell’altra squadra di Piacenza che, finora non ha mai vinto, seguito da un lungo periodo (55 giorni) in cui scenderà in campo una sola volta (il 16 gennaio), dando tempo, quindi, al nuovo allenatore Tisci, di perfezionare il suo rapporto con la squadra. Per la B maschile la Pietro Pezzi, al Fontescodella di Macerata, ha messo in campo una buona opposizione nel secondo set, ma ha lasciato la vittoria con il più ampio punteggio ai marchigiani. Il ds Saporetti ha convocato atleti, tecnici, sponsor e sostenitori al "Molinetto" dove ieri si è tenuta la cena di Natale. In B2 l’Olimpia colleziona l’ennesima sconfitta nel derby a Massa Lombarda, ma vince un set e si concede l’esperienza di un allenamento collegiale con la Nazionale Polizie Italiane che, guidata da Simona Rinieri, parteciperà agli Europei che si giocheranno in Olanda ai primi di gennaio. Non si esclude qualche intervento per rafforzare la rosa in prospettiva di una rimonta-salvezza che avrebbe del clamoroso. In vantaggio per 2-0 il Mosaico Jr non completa l’impresa a Fermo e viene rimontata, conquistando comunque un buon punto per la classifica. Netta sconfitta per la MyTech Cervia a Montesilvano, in attesa del sentito derby di riviera contro Rimini di sabato prossimo a Pisignano.

Marco Ortolani