Nazionali. Il Canada di Guidetti parte bene al Mondiale. Mati batte Tizi-Oualou

Un esordio sul velluto per l’Italia di Velasco, Barbolini e Bettalico e delle campionesse olimpiche (3-0 alla Slovacchia) ma anche una vittoria bella e importante per Giovanni Guidetti con il suo Canada, un 3-1 contro la Bulgaria tutt’altro che scontato. Guidetti è il portacolori modenese del piccolo esercito di primi allenatori italiani presenti nella rassegna iridata femminile, ben 8: oltre a Guidetti e considerando Velasco come italiano (ha la doppia cittadinanza) ci sono anche Bregoli con la Germania, Negro col Messico, Lavarini con la Polonia, Micelli con la Svezia, Santarelli con la Turchia e il bolognese Orefice con la Slovenia. Un 3-1 convincente, dicevamo, in un match che la Bulgaria aveva provato a riaprire, senza riuscirci, nel terzo parziale. Bel 3-1 anche quello dell’Italia Under 21 sulla Francia ai Mondiali di categoria in corso di svolgimento in Cina. Nel derby modenese tra Pardo Mati e Amir Tizi-Oualou ha prevalso nettamente il primo, migliore in campo per gli azzurri con ben 17 punti all’attivo, tanti quanto l’altro top scorer, il figlio d’arte Manuel Zlatanov. Una prestazione di grande consistenza in attacco e a muro per Mati, con 12 punti a rete e 4 blocchi vincenti più un ace. Un solo punto a tabellino invece per il regista. Il successo lancia gli azzurri in testa alla Pool A e probabili vincitori del girone. Prossimo impegno domani, alle 14 per entrambi i giocatori gialloblù. In contemporanea si giocheranno Italia-Tunisia e Francia-Ucraina. A Modena invece proseguono gli allenamenti di una Valsa Group che ha riabbracciato venerdì Paul Buchegger: dopo la piscina, allenamento sulla sabbia dei campi di Mutina Beach per Alberto Giuliani e la sua squadra che man mano sta recuperando gli elementi di ritorno dalle nazionali.

a.t.