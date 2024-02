Npsg, due punti preziosi: "Una bella prestazione"

Npsg Trading Logistic

3

Cerealterra Ciriè

2

(25-18; 25-17; 20-25; 23-25; 15-11)

NPSG TRADING LOGISTIC: Mandoloni 7, Cormio 18, Louza 19, Todaro 11, Moscarella 2, Bartolini 9, Zoratti 14, Borrello, Materno, libero Briata. All. Parisi; vice Pala.

CEREALTERRA CIRIÈ: Petrone 4, Amouah 22, Meleddu 4, Angotti 18, Valente, Benvegna, Sancio, Mapelli 3, Bergoli 6, Marello 1, Gasperi 9, liberi Coccia e Marietti. All. Salvi.

Arbitri: Scialpi e Farnesi

LA SPEZIA – La Npsg Trading Logistic conquistato due punti preziosi contro un ambizioso Ciriè, chiudendo l’incontro al tie-break dopo essere stata in vantaggio di due set. "Gran bella prestazione di squadra contro un avversario forte – sottolinea coach Parisi – che doveva vincere a tutti i costi. I ragazzi sono stati bravi a partire subito forte con attenzione e organizzazione nella fase break e con buone scelte in attacco. Poi, nonostante i vari problemi fisici (3 giocatori indisponibili e altri recuperati al fotofinish), siamo riusciti a giocare una buona pallavolo anche nel quinto set. A fine secondo set il Ciriè ha cambiato alcuni giocatori e questo ha fatto calare il ritmo della partita. Noi abbiamo rallentato e quando nel terzo parziale sono rientrati i loro titolari abbiamo impiegato un po’ di tempo a riprendere a giocare come prima".

Ilaria Gallione