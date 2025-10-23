Npsg grandi nomi. L’ex azzurro Alletti: "A disposizione per i più giovani»

Con un bagaglio d’esperienza di prim’ordine e indubbie qualità tecniche Aimone Alletti, piacentino d’origine ma spezzino d’adozione, rappresenta una vera garanzia per la Npsg Elettrosistemi oltre che un grande esempio per i tanti giovani del sodalizio biancazzurro. Dopo 18 stagioni tra serie A1 e A2 (Piacenza, Cuneo, Crema, Segrate, Sir Safety Perugia, Power Volley Milano, Blu Volley Modena e Prisma Taranto), a 37 anni ha scelto di abbracciare un nuovo progetto, accettando senza problemi di scendere in Serie B.

Cosa l’ha spinta a vivere questa nuova avventura?

"Sono in giro da 20 anni e gli ultimi 5 li ho passati da solo a Taranto. Avevo bisogno di avvicinarmi alla mia famiglia. Con mia moglie e le nostre due figlie abbiamo scelto Spezia come base per la nostra vita. In realtà da un po’ di tempo stavo maturando l’idea di abbandonare la pallavolo, perché arrivato alla mia età credo di essermi tolto tante soddisfazioni. Poi ho deciso di far parte di questo nuovo progetto. Qui avrò la possibilità di continuare a giocare, ma con un impegno differente rispetto a quello a cui ero abituato. Sono contento perché questa soluzione mi ha permesso di non staccare completamente, ma di farlo gradualmente, scendendo di categoria e cambiando ruolo".

Una scelta particolare per uno come lei che per una vita ha fatto il centrale...

"Ora sarò uno schiacciatore. Questo ruolo mi piace e so che mi divertirò molto".

Quali sono gli obiettivi della squadra e quelli suoi personali?

"Voglio mettermi a disposizione dei ragazzi che si stanno dimostrando sinceramente interessati a me. Ho trovato un gruppo giovane con buoni margini di crescita dal punto di vista tecnico e anche sul lato mentale nel restare sempre concentrati. In più abbiamo un allenatore preparato e molto competente. Per quanto riguarda la società l’obiettivo è di strutturarsi nel territorio con un percorso ben studiato e non affrettato".

Qual è il ricordo più bello in tutta la sua carriera?

"L’esordio in nazionale nel 2015 in Australia. Indossare la maglia azzurra e sentire l’inno in campo è un’emozione unica. Poi sempre in nazionale la sfida a Verona chiusa con un mio muro e la finale di Supercoppa italiana".

Con quali compagni ha un legame più profondo?

"Per fortuna la pallavolo mi ha regalato tante amicizie sincere. La più profonda è quella con lo spezzino Jacopo Botto che ho incontrato nei primi due anni delle giovanili a Cuneo. Tra l’altro grazie a lui ho conosciuto mia moglie, Leila Bottaini, anche lei pallavolista. Ho avuto anche l’onore di conoscere campioni mondiali che sento regolarmente come Papi, Zlatanov e Kazijski".

Una passione di famiglia difficile da non trasmettere anche alle vostre figlie...

"Sono ancora piccole visto che hanno 7 e 4 anni e per ora fanno nuoto. Non vogliano assolutamente pressarle, anche se è ovvio che hanno già girato tutti i palazzetti. Quello che è certo che vorremo trasmettere ad entrambe il valore dello sport".

Nel suo percorso c’è stato qualche momento critico?

"Ce ne sono stati due legati ad una possibile patologia al cuore che mi ha tenuto fuori dal campo qualche mese per fare accertamenti. La prima volta è capitata quando avevo 19 anni al primo anno in A2 e l’altra nel periodo di poco precedente al Covid... Per fortuna si è tutto risolto".

Ha anche intrapreso la carriera da agente sportivo. Com’è nata quest’opportunità?

"Ho seguito il mio procuratore Gollini e ho capito che è un settore che mi piace molto. Dovrò girare per vedere partite e manifestazioni in modo da visionare i ragazzi più interessanti e seguirli tutto nel loro percorso".

C’è qualcuno che spicca alla Npsg Elettrosistemi?

"Un paio di ragazzi hanno la predisposizione giusta: non solo doti tecniche, ma un mix tra ’fame’, cattiveria agonistica e voglia di arrivare".