Npsg non stecca la prima in casa: Mozzate ko

LA SPEZIA

Nella prima gara casalinga la Trading Logistic non ha tradito le aspettative e ha rifilato al Volley Mozzate, orfano del centrale Marini, un secco 3-0. Dopo una prima fase di equilibrio, i biancoblu, con Mandoloni nuovamente in costruzione e con Conoci al posto dell’indisponibile Lanzoni, sono riusciti a prendere il largo, chiudendo il set sul 25-20. Il secondo parziale ha seguito lo stesso copione del primo con l’allungo finale degli spezzini (25-20). Nella terza frazione gli ospiti hanno pagato l’infortunio del palleggiatore Gasparotto, subendo un pesante 14-25. "Questa settimana finalmente tutta la rosa si è potuta allenare con continuità - spiega coach Parisi - e quindi siamo riusciti a portare in campo il lavoro fatto e un po’ delle nostre qualità. Siamo riusciti a partire subito forte e con una buona battuta e un attacco migliorato abbiamo tenuto un buon ritmo, non solo nella fase break, ma anche nel Side Out". La sfida Zephyr Mulattieri-Volley Parella è stata invece rinviata per l’allerta meteo scattata sabato.

Risultati della 5ª giornata: Grafiche Amadeo-Malnate 0-3, Alba-Saronno 3-1, Tomcar-Alto Canavese 3-0, Ciriè-Ormezzano 3-0, Riposava: Caronno. Classifica: Malnate 14, Ciriè 12, Alba 10, Caronno 10, Tomcar 9, Alto Canavese 7, Volley Parella 6, Saronno 5, Trading Logistic 5, Zephyr Mulattieri 3, Ormezzano 3, Mozzate 2, Grafiche Amadeo 1.

Ilaria Gallione