Npsg, obiettivo centrato: "Vittoria e bella prestazione"

(19-25; 25-16; 21-25; 19-25)

PALLAVOLO SARONNO: Cogliati 6, Priore 21, Buratti 6, Fumero 5, De Bernardi 10, Gaggini 7, Marello, Falanga, liberi Miele e Rossi. All. Chiofalo

NPSG TRADING LOGISTIC: Mandoloni 3, Cormio 17, Moretti 4, Moscarella 4, Louza 21, Todaro 6, Zoratti 8, libero Briata. All. Parisi; vice Pala.

Arbitri: Mamertino e Mallia

SARONNO – Obiettivo centrato per la Trading Logistic che è tornata dalla trasferta lombarda con tre punti d’oro al termine di una bella prestazione. "Le partite dopo la pausa delle feste non sono mai semplici – sottolinea coach Parisi – perché si è perso il ritmo gara. Nel freddo palazzetto di Saronno siamo riusciti a giocare, accettando le difficoltà tecniche e climatiche, e questo ci ha permesso di vincere una sfida difficile. Ogni giocatore si è messo a disposizione dei compagni, soprattutto in fase side out dove non siamo stati brillanti. Molto bene la fase break point".

Risultati 12ª giornata: Parella-Alto Canavese 0-3, Grafiche Amadeo-Tomcar 0-3, Alba-Mozzate 1-3, Zephyr-Caronno 0-3, Malnate-Ormezzano 3-0. Riposava: Ciriè. Classifica: Ciriè 28, Tomcar 27, Malnate e Caronno 26, Alto Canavese 24, Parella 17, Alba 16, Trading Logistic 15, Saronno 11, Ormezzano 9, Zephyr 8, Mozzate 7, Grafiche 2.

Ilaria Gallione