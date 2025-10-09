Npsg pronta al debutto. Mondovì primo avversario. Arrivano 4 nuovi giocatori

L’inizio del campionato di serie B maschile di volley è ormai imminente, la Npsg sta ultimando la preparazione in vista dell’esordio in programma sabato alle 17.30 in casa contro Mondovì. Intanto continua ad arricchirsi lo scacchiere di coach Parisi che potrà contare su due nuovi centrali, Yuri Currarino e Gianluca Sozzi. Il primo, 26enne di Levanto, nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Admo Lavagna, disputando un ottimo campionato di Serie C e vincendo la Coppa Liguria. In carriera ha vestito anche la maglia del Tre Stelle Villaggio sempre in Prima Divisione, aggiudicandosi subito il campionato e rimanendo fino al 22/23 in D. Altro trasferimento l’anno successivo sempre in D al Futura Ceparana sfiorando la promozione in C, campionato che per lui diventa realtà la stagione successiva a Lavagna. Importante anche l’arrivo di Gianluca Sozzi, nato a Carrara nel 2006, ma residente nella vicina Luni. Ha iniziato a giocare 5 anni nella Pallavolo Massa inserito nelle categorie giovanili dove ha vinto diversi titoli territoriali, ottenendo nel 2021/22 la convocazione nella rappresentativa regionale di categoria. Il 2024/25 lo ha visto protagonista con la maglia del Valdimagra Group in C e in Under 19, ma un infortunio alla mano gli ha impedito di disputare le fasi finali della manifestazione.

A rafforzare la batteria degli schiacciatori è arrivato Alexander ’Sasha’ Chadtchyn. Nato a Scandiano (Reggio Emilia) nel 1998, è cresciuto sin da piccolo a pane e pallavolo sulle orme del padre. Ha iniziato ai 10 anni nel settore giovanile dell’attuale Modena Volley, dove ha avuto tra gli altri come allenatore anche Parisi che ne conosce quindi molto bene il valore. Nel 2015 a 17 anni è approdato a Milano in serie B dove è rimasto 2 anni per poi approdare in serie A2 a Castellana Grotte e la stagione successiva a Reggio Emilia sempre in A2. Dopo alcuni cambiamenti la stagione scorsa è stato all’ Ongina di nuovo in B. Dotato di una grande struttura fisica e di una buona tecnica nel corso della carriera ha giocato anche da opposto e questa sua duttilità potrà rappresentare un valore aggiunto. Infine la diagonale sarà completata dal siciliano Gabriele Buffo, classe 2004, che fa della potenza nel colpo e del salto le sue qualità principali. Potrà essere impiegato come schiacciatore di posto 4 e opposto. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili nell’Accademy della Materdomini di Castellana Grotte, partecipando a diverse finali nazionali e collezionando convocazioni nelle varie rappresentative di categoria finché nel 2022 si è laureato Campione di Italia Under 19 guidato in panchina da Luca Leoni, il tecnico ora nello staff delle nazionali giovanili che è entrato nella storia della società spezzina dove ha iniziato a muovere i primi passi da allenatore. Prima di approdare al club spezzino ha maturato esperienze al Volley Letojanni, al Bari e alle 4Torri Ferrara in serie B.

Ilaria Gallione