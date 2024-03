Npsg riprende il cammino. Zephyr, trasferta difficile

Dopo un turno di riposo la Npsg Trading Logistic sarà impegnata in trasferta stasera alle 21 contro il R&S Volley Mozzate al palazzetto di Cislago (Varese) nel campionato di serie B maschile di volley. I biancoazzurri riprenderanno il proprio cammino con una trasferta lombarda in cui cercheranno di dare continuità alle sette vittorie consecutive. Da non sottovalutare i comaschi, nonostante l’undicesimo posto in classifica, perché hanno investito molto nel mercato e, complici alcune situazioni strutturali, giocheranno in casa praticamente tutto il girone di ritorno. "Veniamo da un periodo di buoni risultati – dichiara coach Parisi – ma comunque difficile per alcune assenze. La pausa ci ha permesso da un lato di recuperare energie, ma dall’altro di perdere un po’ di ritmo di gioco. Dovremo stare molto attenti ai nostri avversari perché hanno aggiunto in rosa un paio di giocatori nuovi e possono vantare un opposto come De Santis capace di dare garanzie ed efficacia al loro attacco". Trasferta complicata per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che stasera alle ore 20.45 al ’PalaManzoni’ di Torino se la vedrà con i padroni di casa del Volley Parella, sesta forza del girone. Tutti presenti, ad eccezione del palleggiatore Zaccaria e del centrale Ruffo che hanno terminato prima del previsto la propria stagione. Le altre partite della giornata sono: Malnate-Grafiche, Saronno-Alba, Canavese-Tomcar ed Ormezzano-Ciriè.

Ilaria Gallione