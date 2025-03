Nuove sfide per la Yuasa. Chiusura da favola per la stagione regolare

Con il derby perso in casa della Lube Civitanova è andata in archivio la prima stagione regolare della Yuasa Battery Grottazzolina in Superlega. Un decimo posto finale da applausi per coach Massimiliano Ortenzi e i suoi ragazzi, difficilissimo da prevedere al termione di un girone di andata chiuso in ultima posizione con due soli punti all’attivo. E invece la squadra ha spinto al massimo in un girone di ritorno senza tregua con 16 punti all’attivo, per un totale di 18 punti. Numeri da fantascienza del volley ma che meritano anche un meritato riposo almeno per tirare il fiato. Per questo la società e il coach hanno inteso concedere quattro giorni di riposo completo alla squadra che si ritroverà agli ordini di coach Ortenzi nella giornata di venerdì per riprendere il lavoro in palestra. Sia marzo che aprile saranno mesi ancora impegnativi e con diverse sfide tutte da vivere. A partire da quelle internazionali. La Yuasa Battery infatti sarà protagonista dal 10 al 21 marzo a Dubai di un importantissimo torneo internazionale con altre squadre del panorama internazionale. La squadra sarà protagonista delle tre gare il 13, 15 e 17 di marzo. Nel caso i risultati fossero positivi la semifinale è in programma invece il 19 marzo, successivamente poi la finalissima. La delegazione della M&G Scuola Pallavolo sarà composta da venti elementi tra gruppo squadra e staff e volerà verso Dubai lunedì prossimo, tra meno di sette giorni. Bella esperienza estera, momento di confronto molto importante ma anche un bel banco di prova e di allenamento. Non c’è occasione migliore per ritrovare il ritmo dei giorni migliori in vista delle importantissime sfide che attenderanno Petkovic e compagni ad Aprile. Si giocherà infatti il playoff per il quinto posto, un mini torneo a sei squadre cui prenderanno parte le quattro eliminate dai playoff scudetto cui si aggiungeranno Padova e Grottazzolina, riospettivamente nona e decima della stagione regolare. Sarà girone all’italiana e gare di sola andata: cinque match garantiti per ogni formazione da giocare nei giorni del 6, 12, 19, 23 e 26 aprile. Le prime quattro si affronteranno in semifinali incrociate in base alla classifica, in casa della meglio classificata il 3 maggio, con la finalissima prevista invece il 10 maggio.

Roberto Cruciani