Oggi alle 13 una convention con tutti i sostenitori, assieme al presidente Bova. 4 Torri Volley, ritrovo degli sponsor

Oggi alle 13 ’Sponsor Day’ in casa 4 Torri Volley. La società del presidente Alberto Bova riunisce all’Hotel Duchessa Isabella i rappresentanti di tutti gli sponsor che hanno garantito il loro contributo all’attività del settore giovanile e della prima squadra. Lo slogan per questa convention è “Insieme per vincere, dentro e fuori dal campo, un pranzo, una squadra, un’unica passione”.

Si tratta di un incontro in cui la 4 Torri condividerà i propri obiettivi sportivi e sociali ma anche per fornire la possibilità di fare rete: conoscere meglio chi supporta l’attività e soprattutto consentire ai partner di conoscere gli altri, con cui esplorare possibili punti di contatto per future collaborazioni e accordi.

Lunedì 3 novembre invece sarà la volta della presentazione di tutte le squadre al palasport cittadino. Alle 17 appuntamento sul campo dove gioca abitualmente la prima squadra e sul quale questa volta sfileranno tutte le formazioni della 4 Torri e dell’Acli S. Luca S. Giorgio, le due società che hanno dato vita al consorzio Pallavolo Ferrara. Si tratta di un ritrovo ormai consueto da quando è presidente Alberto Bova.