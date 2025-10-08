Oggi l’Emma Villas gioca un altro test. Nelle Marche c’è la sfida a Macerata

Torna in campo oggi per un altro test amichevole del suo lungo precampionato la Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Avversario di turno la Banca Macerata Fisiomed MC, che ospiterà Nelli e compagni a partire dalle 17,30 nelle Marche. Un test sicuramente importante per la formazione allenata da coach Francesco Petrella che lunedì ha dato il via alla sua ottava settimana di preparazione al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno. Quello di oggi è solo il primo di un doppio allenamento congiunto dal sapore della prossima serie A2: la Emma Villas Codyeco Lupi Siena sfiderà infatti due volte di fila la Banca Macerata Fisiomed MC, prima appunto oggi in terra marchigiana, mentre sabato la gara si giocherà al PalaParenti, sempre a partire dalle 17,30.

I rossobiancoblù sono reduci dal test di sette giorni fa in casa, al PalaEstra, contro San Giustino, formazione che milita in serie A3 e dove giocano alcuni ex come Pochini, Cappelletti e Alpini. Un’amichevole vinta nettamente (4-0 il finale) e che ha messo in mostra, seppur con un avversario di categoria inferiore, una crescente amalgama e delle buone trame di gioco da parte di una formazione che inizia a conoscersi. Ovvio che nei prossimi due test il livello di difficoltà si alzerà di nuovo ma tutto ciò è propedeutico all’esordio in campionato che si avvicina sempre di più.

Domenica 19 infatti la Emma Villas Codyeco sarà di scena a Pineto, in Abruzzo, per la prima giornata di regular season. Il 26 ottobre la squadra di coach Petrella se la vedrà invece con lo Sviluppo Sud Catania, nuova società nata dall’unione di intenti tra Acicastello e Palmi. Teatro del match sarà il PalaParenti di Santa Croce. Terza turno a Prata di Pordenone (2 novembre) mentre il 9 novembre sarà la volta della sfida interna contro Cantù (in Viale Sclavo). Fano-Siena (16 novembre) è il programma della quinta di andata mentre sette giorni dopo ci sarà la sfida interna contro la neopromossa Sorrento (Santa Croce). Il 30 novembre difficile trasferta a Taranto contro l’ex coach Graziosi e la grande favorita del campionato. L’ottava giornata (3 dicembre) sarà contro Macerata (l’avversario odierno), mentre la nona contro la Consar Ravenna (a Siena). La decima giornata vedrà Nelli e compagni incrociare l’altra neo promossa, ovvero Lagonegro con andata in Basilicata (14 dicembre). Il 2025 si chiuderà contro Porto Viro (21 dicembre in provincia di Pisa) e Brescia (28 dicembre a Siena). La prima del 2026 (tredicesima giornata) sarà il 4 gennaio contro Aversa con andata in provincia di Caserta.