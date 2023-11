Oggi un anticipo. Quindici vittorie su 18 contro i pugliesi

Sarà il confronto numero 19 quello di domani tra Civitanova e Taranto e la bilancia pende nettamente dalla parte della Lube che si è aggiudicata 15 incroci. Compresi gli ultimi due della scorsa regular season, sempre per 3-0. Curiosamente il match di ritorno, disputato pochi giorni prima di Natale, ha avuto il set più combattuto di sempre tra i due team, durato ben 44’ e finito 35-33 per la Lube. I successi salentini dunque sono appena tre e addirittura risalgono ai primi anni del nuovo millennio, ovvero nella stagione 200102 e 200607 al PalaFiom di Taranto, nell’annata 200809 al PalaWojtyla di Martina Franca. Il turno di campionato verrà aperto oggi alle 18 dalla partita tra Cisterna e Modena e domani alle 20.30 verrà chiuso da Monza-Piacenza. Mercoledì sera Perugia ha invece anticipato la nona giornata, che si disputerà quando gli umbri saranno in India per il Mondiale, ed ha battuto 3-0 Padova.