"Olimpia, che emozioni"

Va chiudendosi il 2024 dell’Olimpia Teodora. Manca soltanto l’impegno interno di sabato prossimo contro la Lasersoft Riccione, poi pausa natalizia e ripresa il 12 gennaio. Un 2024 che ha visto la conclusione con retrocessione del campionato di B2, seguita da un’estate di grandi cambiamenti: il presidente Poggi ha rilevato un titolo di B1, ha definito un accordo per un’attività giovanile congiunta con la proprietà veneta del Mosaico, e ha realizzato la vecchia idea di una squadra giovane che raccogliesse le migliori risorse cresciute nei vivai della città. I risultati di questi primi mesi sono incoraggianti: cinque vittorie su dieci partite, 12 punti e un vantaggio da difendere sulla quota salvezza, obiettivo principale.

Ne parliamo con il presidente Poggi. Soddisfatto?

"Molto. I tecnici Rizzi e Falco, lo staff e la squadra lavorano con un’armonia che fa dare a tutti il 120%. E i risultati sono buoni, nonostante qualche punto lasciato per strada per emozione e inesperienza"

Sabato scorso a Forlì l’episodio più esaltante?

"Insieme alla vittoria in casa contro Cesena, che fu ottenuta in emergenza, con due ragazzine di Ravenna in posto4 a sostituire le due titolari infortunate e una super prestazione della nostra opposta Casini. A Forlì siamo stati una squadra compatta, ognuno ha svolto perfettamente il compito. E anche in trasferta a Verona e a Vicenza abbiamo dimostrato un buon livello, a prescindere dal risultato. Difficoltà?Trovare risorse per lo sport, a Ravenna, è impresa di difficoltà tangibile. Ma con la nostra proposta vogliamo risvegliare quelle belle sensazioni e quei bei ricordi che ognuno lega allo sport".

Cosa chiedere al 2025?

"Trasmettere l’importanza dello sport a livello sociale ad aziende e pubblico. Abbiamo 320 tesserate, vogliamo far partire un meccanismo virtuoso che stimoli tanti soggetti ad affiancarsi".

Marco Ortolani