Olimpia Teodora cade contro Riccione: sfida serrata in Serie B

Prestazione generosa dell’Olimpia Teodora sul campo del neopromosso Riccione, brillante secondo in classifica, che si giocherà nel prossimo turno la possibilità di raggiungere il primo posto nello scontro con Bologna. La partita ha visto le ragazze di Rizzi in versione incompleta, prive della regista Poggi (entrata solo per pochi scambi), del libero Franzoso e della centrale Marchesano, al posto del quale si sono ben comportate Dezi Nika in regia, Laura Toppetti in difesa e il tandem Bendoni-Fabbri al centro, con quest’ultima molto produttiva al tabellino (11 attacchi punto e 3 muri).

Vinto autorevolmente il primo set dall’Olimpia (9 punti di Casini), le riccionesi hanno pareggiato in un secondo set mai in discussione. Rizzi ha poi cambiato i martelli (Missiroli e Balducci al posto di Gabrielli e Pirro), a costituire un sestetto tutto ravennate ad eccezione della bolognese Casini. Grande equilibrio nel terzo, dove l’Olimpia ha avuto per 5 volte la palla set, giocando però con scarsa lucidità in tali frangenti. Equilibrio anche nel quarto, chiuso con una battuta dell’Olimpia vista out dagli arbitri, ma chiaramente valida dalle immagini televisive (non prese in considerazione in serie B).

Lo scontro fra le due migliori marcatrici del torneo è stato vinto dalla riccionese Tallevi, che ha siglato 26 punti contro i 20 di Casini. Nonostante la sconfitta l’Olimpia ha comunque conservato un soddisfacente quinto posto, a due giornate dal termine. Lasersoft Riccione – Olimpia Teodora 3-1 (18-25, 25-11, 28-26, 25-22) Pirro 2, Fabbri 14, Casini 20, Gabrielli 6, Bendoni 4, Nika 6, Toppetti (L); Poggi, Piraccini 1, Missiroli 4, Balducci 6. NE: Fusaroli e Benzoni. All. Rizzi.

Marco Ortolani