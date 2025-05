Olimpia Teodora celebra una stagione di successi a Marina di Ravenna

Serata di festa per l’Olimpia Teodora al Bagno Hookipa di Marina di Ravenna, dove si è celebrata la fine di una stagione sportiva ricca di soddisfazioni. Le ragazze hanno gestito un piccolo show durante il quale si sono auto-premiate per le caratteristiche più singolari messe in luce in campo, nello spogliatoio o durante le trasferte. Tanti arrivederci, qualche addio e qualche lacrima, come quelle della capitana Pirro che ha avuto l’onere del discorso finale, nel quale ha sottolineato l’unità del gruppo, chiave decisiva per i buoni risultati raggiunti: 15 vittorie su 26 partite, quinto posto finale, la capocannoniera del girone (Ilaria Casini, 513 punti, quasi 20 di media) e l’anomalo dato del maggior numero di set giocati (110) fra le 55 squadre della B1. Con quello disputato e perso a Padova, nell’ultima giornata, i tie-break giocati sono saliti a 11 (anche questo è record) di cui sei vinti. Risultati ragguardevoli per una squadra che i pronostici della vigilia davano facilmente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Promosso a pieni voti il lavoro del coach Rizzi (esordiente in B1) e dell’assistente Falco, ampiamente confermati per la prossima stagione. E promossa la "linea giallorossa" tenuta dalla società che ha raccolto 10 ragazze ravennati nella rosa, recuperandole dal vivaio delle società cittadine o dalle esperienze che avevano fatto altrove.

"Questa festa per un semplice quinto posto – ha commentato il coach – fa capire che si è lavorato bene, in armonia, cosa che ha permesso di crescere sia alla squadra che ad ogni singolo componente". Il presidente Poggi è al lavoro per la prossima stagione, sia dal punto di vista delle risorse (contatti in corso per nuove partnership economiche) sia da quello tecnico: il telaio ravennate sarà riconfermato, dalla palleggiatrice Poggi, al centrale Fabbri, al martello Balducci, ai rincalzi Piraccini, Bendoni e Benzoni; decisive, per le ambizioni della squadra, le conferme dell’opposto bolognese Casini e del centrale pugliese Marchesano, apparse di livello assoluto per la categoria, che potrebbero ricevere offerte da club più forti. Verrà ristrutturato il lavoro sul vivaio, sul quale continuerà ad operare il nuovo dt Simone Angelini, entrato in corsa durante questa stagione. Un evidente tentativo di stabilizzare la struttura societaria dopo i recenti, turbolenti anni di divisioni cittadine. Risorse ancora limitate, con la speranza che l’appeal dello sport femminile più praticato in Italia (e probabilmente al mondo) con l’ineguagliabile tradizione che Ravenna può vantare, rimanga appetibile per sponsor e pubblico.

Marco Ortolani