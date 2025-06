Olimpia Teodora: consolidamento sportivo e societario dopo l'acquisizione del titolo B1

Dopo un’estate 2024 di grandi cambiamenti (riunificazione dei marchi Mosaico e Olimpia Teodora, acquisizione del titolo di B1, recupero di giocatrici ravennati impegnate altrove e rafforzamento con giocatrici "di categoria") l’Olimpia Teodora vive un’estate basata sul consolidamento sportivo e societario.

Il buon quinto posto conquistato lo scorso anno da un gruppo molto unito ha determinato molte conferme e la necessità di pochi cambi mirati. Nel sestetto 2025/26 ritroveranno posto la regista Poggi, l’opposta Casini, le centrali Marchesano e Fabbri, il martello Balducci e il libero Franzoso. L’altro martello sarà la mantovana Chiara Boninsegna, classe 1999, primo acquisto estivo, incrociata lo scorso anno con la maglia di Vicenza e protagonista, in passato, di due promozioni dalla B1 alla A2.

Possibile l’arrivo di un altro martello, mentre le conferme di Bendoni e Piraccini, già molto utilizzate nell’ultimo campionato, consentiranno continuità e panchina lunga. In uscita, invece, Pirro, Gabrielli, Missiroli e Nika.

Tutte conferme anche nello staff tecnico che sarà ancora guidato da Rizzi e Falco, mentre il dt Angelini, subentrato a stagione in corso, potrà proseguire il sempre delicato lavoro sul vivaio, premessa sia per la compatibilità economica della prima squadra, grazie agli elementi più capaci, sia per il mantenimento della sua identità, imprescindibile in una piazza storica del volley come Ravenna. Ma soprattutto per proseguire una tradizione che, per varie generazioni, ha consentito alle giovani della zona di crescere, come atlete e come persone, grazie a bagher e schiacciate.

Marco Ortolani