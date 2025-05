Olimpia Teodora sfida Eagles Vergati Padova al PalaCosta: ultimo match stagionale

Ultimo impegno al PalaCosta per l’Olimpia Teodora che, alle 17, riceve la Eagles Vergati Padova in un match più estivo che primaverile, vista la classifica consolidata delle ravennati (salve con 3 giornate di anticipo) e delle padovane (aritmeticamente retrocesse). La motivazione è legata alla difesa di un quinto posto insperato ad inizio campionato e dopo le prime uscite ricche di difficoltà. La squadra di Rizzi ha poi più volte dimostrato (anche domenica scorsa a Riccione) di potersela giocare quasi sempre alla pari con le più forti. Ancora più forti, probabilmente, le motivazioni per le seconde linee che dovrebbero avere ampio spazio per ricevere l’ultimo, meritato, applauso stagionale del pubblico amico. Molte di loro costituiranno l’ossatura della squadra anche per la prossima stagione, nel solco della via giovane e territoriale che la società ha preso, dopo gli stravolgimenti estivi con l’uscita di scena del progetto Mosaico e l’acquisizione di un nuovo titolo di B1. In quest’ottica potrebbero essere imminenti gli annunci di rinforzi per la prossima stagione.

All’andata la gara fu più impegnativa rispetto ai pronostici e le ravennati conquistarono tre punti molto sofferti, contro un’avversaria ancora motivata dalla lotta per non retrocedere, che ha già condannato anche Teramo e Castelbellino, mentre Forlì e Verona sono in lotta per evitare l’ultimo spot. I primi tepori stagionali ricordano anche l’imminente inizio della stagione del beach, con alcune delle giocatrici dell’Olimpia (soprattutto Nika, Piraccini e Toppetti, già in luce nei campionati giovanili e Gabrielli) attese a un impegno più strutturato, mentre altre atlete potrebbero fare apparizioni occasionali in qualche competizione.

Marco Ortolani